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竹縣新埔鎮民代表缺額補選 王繼緯當選

中央社／ 新竹縣11日電

新竹縣前新埔鎮民代表會主席王增基因收購鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書遭判刑，去年辭去代表職務後，竹縣選委會今天辦理缺額補選投開票，結果由王繼緯當選。

新埔鎮民代表會主席王增基2023年收購鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書，遭新竹地方法院依交付賄賂罪判處1年8個月有期徒刑，併科罰金180萬元，緩刑5年，應向公庫支付新台幣500萬元、褫奪公權6年，全案可上訴。

新竹縣選委會發布新聞稿表示，王增基去年10月辭去代表職務，該選區本屆應選名額2名，王增基辭職後致缺額達1/2以上，且所遺任期超過2年，依地方制度法辦理補選，於今天投（開）票。

竹縣選委會指出，此次代表缺額補選的選舉人數為6689人，投票數1223人，無效票16票，投票率18.28%。

本次補選為同額競選，竹縣選委會表示，候選人僅王繼緯1人，其得票數為1207票，已符合公職人員選舉罷免法票數須達該選舉區選舉人總數10%以上，使得當選之規定，選舉結果及當選人名單將於1月16日前發布公告。

補選 選委會

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