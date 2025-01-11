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桃園大溪往返捷運永寧站公車地方盼增站點 已重新規畫
桃園市710及710A公車為大溪區往返捷運永寧站的重要公車路線，不過有民眾抱怨，2路線起始站皆由內柵出發，卻只有710公車可以從起始站搭乘，而710A需至大溪總站搭乘，認為相當不便。桃園市交通局回應，因路線營運通過審議後半年不能更動，不過先前收集地方民意，日前已重新調整710A停靠站點，增加民眾便利性。
710路線行經員林路、埔頂路，終點在內柵，主要服務部分社區的居民，而710A路線有繞駛仁和路、永昌路等南興地區，終點僅在大溪站未到內柵，主要服務市區的民眾。
不過有民眾抱怨，2班車明明都是從內柵發車，卻僅有710從內柵開始站站停，而710A則是前面7站皆未停，起站是從大溪總站發車，2班車的班次也不相同，但710A也都會經過同一路線，卻看得到吃不到，相當不便希望相當單位可以改善。
交通局公共運輸科回應，710公車路線原先業者放棄營運，後來由亞通客運承接，並規畫為710及710A，但按照規定營運路線經過審議後，需要營運半年不可調整，先前收到地方民意後，覺得民眾反映有裡且可以服務更多民眾，將710A比照710路線，皆由內柵出發並於前7站每站都停。
公運科說，新路線於本月6日開始實施，平日主線710共43班，首班車上午5點30分出發，末班車為晚間10點；支線710A共13班，首班早上6點20分出發，末班晚間9點30分。
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