環境部助全台去化裸露垃圾山 桃園爭取補助3座掩埋場

環境部針對包括桃園垃圾掩埋場堆置、裸露嚴重的11縣市，要投入11億元協助地方2026年底前改善。環保局強調一直朝這個方向努力，會向中央爭取經費加速去化暫置的垃圾。

環保局說明，目前有楊梅區的員本、龍潭區燕子湖、觀音區保障等3處掩埋場仍有裸露堆置垃圾問題，合計約9.2萬噸；後續處理方向為提升垃圾處理量能，去年欣榮焚化廠整改完成，加上觀音的生質能中心也啟用，垃圾焚化處理已有餘裕量，桃園現在每天收的垃圾已經不需要進這3座掩埋場，可以直接送焚化爐。

環保局還另外推動跨縣市區域垃圾互惠合作、源頭減量等多元處理方案，逐年去化各掩埋場裸露暫置垃圾，以安全、無風險的狀態為原則。不過掩埋場仍有處理災害、緊急應變、焚化爐整改時暫存的功能，不能全部廢除。

桃園市欣榮焚化爐去年整改後，兩座爐已順利運轉，每天可以處理約1350噸的垃圾（含150噸事業廢棄物），生質能中心的焚化爐每天可以處理660噸的垃圾（含260噸業廢棄物），有餘裕量可以去化掩埋場分篩打包的垃圾，扣除整改和國家清潔周前後共4個月，估計一年可以處理3至5萬噸的量。

環保局表示，環境部日前宣布分3年投入12億元，協助11個垃圾裸露堆置嚴重的縣市，做好掩埋覆土、篩分打包，全台有74.5萬噸的裸露垃圾待處理，前5名為新竹縣、屏東。南投、桃園、雲林，裸露垃圾量占8成。

另外有7座垃圾掩埋場位在自來水水質水量保護區，包括台東東河、大武、新竹縣竹東、苗栗獅潭、台南南化、楠西、嘉義縣大埔，環境部列為優先移除裸露垃圾，預計2026年底連同上述前5名垃圾最大裸露量的縣市問題一起解決。