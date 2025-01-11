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獨／張善政桃園勝選關鍵功臣姜松茂今凌晨癌世 享壽77歲

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政輔選功臣、升格前中壢市副市長姜松茂，今晨因癌症離世，享壽77歲。圖／聯合報系資料照片
桃園市長張善政輔選功臣、升格前中壢市副市長姜松茂，今晨因癌症離世，享壽77歲。圖／聯合報系資料照片

桃園市長張善政輔選功臣、升格前中壢市副市長姜松茂，今晨因癌症離世，享壽77歲，目前遺體已送往中壢靈堂。姜松茂在地方行事風格跨越藍綠，過去曾為中壢區市議員彭俊豪競選主委，2022年張善政選市長時，也協助操盤穩固南桃園客家票源。

姜松茂擔任過中壢市副市長，並在朱立倫任桃園縣長時，先後出任工策會總幹事、建設局長、縣長機要秘書，後來至苗栗縣政府工商發展處擔任處長。

姜松茂對於桃園地方生態掌握很深，且在地方行事風格跨越藍綠，過去為民進黨議員輔選成功，而張善政於2022年選舉中，姜松茂為核心戰將在南桃客家庄替其開拓選票，穩固藍營票倉。

不過姜松茂擔任張善政選舉重要功臣時，就已是抱病輔選，住進醫院開刀割去三分之二的肝臟，為了替張勝選相當拚搏。不過知情人士透漏，姜過去曾患過肝癌及其他癌症，這次復發且有轉移到肺跟肝情況，今凌晨病逝，遺體已送往中壢靈堂。

張善政 桃園 癌症

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