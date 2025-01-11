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慈雲路橋下迴轉道標示不清 常有車開錯道人車衝突頻繁

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
近來有許多民眾向市議員劉彥伶陳情，指慈雲路橋下迴轉道指示不清，常有汽車開錯道，造成人車衝突。記者黃羿馨／攝影
近來有許多民眾向市議員劉彥伶陳情，指慈雲路橋下迴轉道指示不清，常有汽車開錯道，造成人車衝突。記者黃羿馨／攝影

新竹市慈雲路是進入新竹科學園區的重要路廊之一，每天上午尖峰經慈雲路的車流約6500輛。不過近來有許多民眾向市議員劉彥伶陳情，指橋下迴轉道指示不清，常有汽車開錯道，造成人車衝突。市府也表示已增設軟桿、欄杆等提醒，預計春節後改善。

新竹市政府近2年已陸續完成危險路口改善，其中慈雲路橋下由於停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，導致駕駛人閃避不及而發生事故，因此也設計金屬柵欄，避免行人穿越，然而又有民眾反映，新建金屬柵欄造成行車視線被遮蔽，市府後續也調整高度。

不過劉彥伶最近又接獲陳情，指行人沒有走斑馬線直接過馬路，造成人車衝突，且因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。也有民眾指出，時常有車輛從紫竹宮旁人行道硬闖進慈雲路停車場，用路人即使走在人行道時，也會被突然衝出的車子嚇到且相當危險。

劉彥伶也立刻與交通處聯繫，日前也與市府交通處交工科、停管科及當地里長共同會勘，交通處已經先行裝上軟桿，也針對分隔島做警示設施，並將容易刮破輪胎的障礙物清除，她也要求一定要盡速改善，不然同樣的狀況一而再、再而三的發生。

新竹市交通說明，慈雲路橋下包含車輛迴轉道（往好市多方向）、停車場出入口及行人穿越道（慈雲路）等處所，為避免車輛壓到路緣石，市府已增設軟桿提醒駕駛人，而為避免行人違規穿越停車場，也在停車場兩側增設欄杆阻絕。

交通處也指出，為進一步改善該處人車衝突，市府預計於農曆春節後辦理工程改善，將調整行穿線位置、迴轉道動線及停車場出口動線，以解決人車衝突問題。

慈雲路橋下由於停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，市府設計金屬柵欄避免行人穿越，然而又有民眾反映，新建金屬柵欄造成行車視線被遮蔽，市府後續也調整高度。記者黃羿馨／攝影
慈雲路橋下由於停車場為開放空間，經常有民眾為了方便而違規穿越道路，市府設計金屬柵欄避免行人穿越，然而又有民眾反映，新建金屬柵欄造成行車視線被遮蔽，市府後續也調整高度。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。圖／劉彥伶提供
新竹市議員劉彥伶接獲民眾陳情，指出慈雲路橋下因為指示不清，許多汽車駕駛開錯道導致車子毀損，甚至有車主當場爆胎。圖／劉彥伶提供

停車場 新竹 行人

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