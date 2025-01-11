大潭電廠開挖回填 地方疑汙染生態

台電大潭電廠配合政府綠能政策，將在廠內設整合風力發電的開關場，但由於基地開挖後會用廢棄物製成的再生材料回填，又未開說明會釋疑，引發地方反彈，擔心回填物有汙染，破壞地方生態。台電表示，回填物不會汙染環境，會再跟地方溝通。

據悉，台電大潭電廠為滿足離岸風電併網需求，計畫在廠內興建長40公尺、寬20公尺、高10公尺的開關場，讓海上風力發電系統產生的電力能在此匯聚，再透過電纜輸送到其他地方，並計畫基地開挖後，以廢棄物製成的再生材料作為回填物。

興建開關場計畫日前送環境部環境差異分析審查，審查委員認為台電針對回填物成分解釋不夠清楚，要求補充說明。

消息近日在地方傳開，民眾議論紛紛，稱沒聽過興建計畫，擔心開關場工程對地方造成汙染。

立委涂權吉指出，中央今年要核三除役，大潭電廠也急著讓7、8、9號機組發電，現在又急著蓋開關場與離岸風電，民眾怎麼能不擔心環境生態不受影響，除了陸地的土壤汙染問題，大潭海域的藻礁存亡更面臨嚴重危脅。

桃園市議員吳進昌質疑，大潭電廠新設開關場，觀音人完全不知情，地方曾要求台電給沿海獨立的供電系統，保證工業區與住家用電無虞，但台電與政府不答應，反倒一直塞地方不想要的東西。

吳進昌也說，經濟部曾在桃園規畫2個離岸風力發電場域，廠商投入大筆資金推動初期作業時卻被交通部、環保署（現環境部）封殺慘賠，主因就是桃園有藻礁，「以前不行，現在可以，標準讓人難以苟同」。

台電表示，大潭發電廠增設開關場是因應桃園沿海未來規畫離岸風力發電做準備，工程使用回填的材料CLSM（控制性低強度回填材料）符合標準不至於汙染環境，雖然環差沒規定要開說明會，但是台電會再跟地方溝通。