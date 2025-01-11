竹市兒醫空維區 全天監測違規車

新竹市府考量馬偕兒童醫院及周遭建功國高中皆為敏弱族群集中場所，今年1月畫設兒童醫院空氣品質維護區，全天監測管制出廠3年以上柴油大型客貨車、小貨車和出廠5年以上燃油機車，若車輛未取得監理單位定期檢驗合格證明，出入將開罰。

新竹市環保局指出，馬偕兒童醫院空維區主要管制範圍是建功路、建功二路口至建功二路、公道五路2段路口，另包括建功二路20巷和42巷，面積約9.2萬平方公尺，範圍內設有車牌辨識系統，全天監測，系統後端可比對出入車輛有無到監理單位定期檢查，檢驗合格與否。

環保局表示，除了馬偕兒童醫院，竹市另有新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區3處空維區，若車輛違規駛入，將依空氣汙染防制法，處駕駛或車主5百元以上、6萬元以下罰鍰，並令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止，望有效管制行經的高汙染車輛。

新竹馬偕兒醫表示，設置空氣品質維護區主要為保護敏感脆弱族群，降低健康暴露風險及改善空氣品質，感謝市府畫設空維區，守護健康。

民眾何小姐指出，醫院有許多免疫力低的族群出入，如果周邊環境空氣乾淨，不僅病患健康負擔有減輕效果，對整體就醫體驗更是加分，盼政策未來能擴及到公園、學校。