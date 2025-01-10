影／苗栗最高壽人瑞黃興亮歡度108歲生日 喊話盼能與總統合照

苗栗縣最高齡的男性人瑞黃興亮今天歡度108歲生日，苗栗市長余文忠上午親自轉送總統賴清德、副總統蕭美琴的祝賀壽軸給老人家，並期待賴總統如有到苗栗的行程時，能前來探望黃興亮，一圓老人家想與總統合照的心願。

余文忠上周提前為他慶生並致贈禮金，黃興亮家中客廳掛滿縣長、市長及各級民代的合影，但沒有與總統的合照，他向余文忠表達「 希望能與總統合照」的心願，余文忠當天返回後，市公所就透過總統府電郵信箱，並寄信件轉達黃老先生盼總統來探望的心願，今天總統雖未親自前來，但他收到壽軸，還是很開心。

黃老先生住在苗栗市高苗里，老人家身分證記載是民國8年1月10日出生，但因晚報戶口一年，實際年齡已108歲，也是縣內最年長的男性人瑞。上午余文忠與代表會主席陳仁杰、副主席王封台、代表黃文琴、縣議員許櫻萍、國民黨中央委員許慧琴一同在老人家生日這天前來轉贈總統壽軸。

黃興亮子孫眾多，如今已四代同堂；家人分享說，老人家記憶力驚人，以前可一口氣記下50組電話號碼，也樂於和人聊天；百歲時還和孫輩一起到日本自由行，曾當選過苗栗市模範父親，也認養苗栗市路燈；元月3日余文忠前來頒贈生日禮金，黃興亮堅持走到門外迎接，身體硬朗。