竹縣推城市香氛 農產通路雙結合盼召喚旅人探訪

新竹縣文化基金會今天指出，竹縣有逾65條森林步道，為推廣在地美景，結合通路推出「茶金歲月城市香氛噴霧」，採用峨眉鄉苦茶油為基底，呈現永續概念，打造竹縣香氣。

由新竹縣政府等單位捐助成立的財團法人新竹縣文化基金會與好馨晴綠生活公司合作，推出以新竹為靈感的聯名香氛噴霧「茶金歲月城市香氛噴霧」，今天舉辦宣傳記者會。

新竹縣長楊文科會中致詞指出，此香氛還添加檜木及芳樟精油，嗅聞後有宛如清晨露珠的輕柔擁抱感受，散發木質調的溫暖與清新，盼用氣味引領旅人走進竹縣的森林中。

楊文科表示，「茶金歲月城市香氛噴霧」還有沉穩的味道，蘊含客家的勤勞樂觀、勇於面對生活挑戰的精神，以多元方式推廣新竹縣的城市品牌，邀民眾到新竹感受土地魅力。

新竹縣文化局長朱淑敏會中指出，「茶金歲月城市香氛噴霧」的製作過程也貫徹永續發展理念，原料有來自峨眉鄉在地的苦茶油，而苦茶油的生產技藝代代相傳，以文化的力量建立地方農業資源的整合活用，也盼結合品牌通路行銷，帶動發展。

好馨晴綠生活執行長卓芳玉接受媒體訪問時表示，盼透過香氣藝術設計的傳遞，讓民眾認識竹縣豐富的自然資源與多元的文化內涵，而「茶金歲月城市香氛噴霧」不僅是嗅覺的饗宴，也象徵純淨自然的生活美學。