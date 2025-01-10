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張善政非營利幼兒園做春聯、講故事 桃園2歲專班將達200班
桃園市中壢區中堅非營利幼兒園斥資1億62萬元興建，提供2班2歲專班及2班3至5歲混齡班，去年9月1日開學至今，桃園市長張善政今前往視察，並與幼兒們共同創作春聯、講年獸故事並發放紅包，張善政表示，預計今年桃園還會再增加逾40班，114年度公營及非營利幼兒園班數 達到200班規模。
中堅非營利幼兒園工程總經費1億62萬2113元，其中教育部核定補助3539萬元，桃園市市配合款及自籌款為6523萬2113元，規畫為地上2層建築物，總樓地板面積約1935平方公尺。
整體設計以建構完善安全的幼兒活動及學習環境為出發點，空間設計上以室內活動室為最主要核心空間，透過環繞建物周圍的陽台、2樓中庭活動空間及分散配置的學習角或遊戲角，滿足幼兒喜歡探索的本性。外觀設計取用住宅的元素，外形仿住宅形式避免大量體對社區的壓迫，並以陽台、廊道呈現多層次的外觀。
桃園市長張善政表示，今天很開心跟小朋友們一同創作春聯及講年獸的故事，他上任後，推動幼兒教育相關政策，如新增公私立教保服務機構5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒補助每人每學期4500元，一學年達9000元。
並搭配數位科技積極推動幼兒園STEAM教育計畫，讓幼兒透過動手做和實際的五感體驗，將科技教育融入幼兒生活，也積極規畫開設公立及非營利幼兒園2歲專班，112學年度2歲專班大幅增加50班，113學年度2歲專班再增加30班，114學年度2歲專班將再增加43班，預計114學年度公立及非營利幼兒園2歲專班將達200班，減輕家長負擔、滿足家長托育需求。
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