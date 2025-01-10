重溫傳統農村記憶 苗縣後龍首辦拔蘿蔔活動19日登場

苗栗縣後龍鎮公所為了推廣地方農產，本月19日將在秀水里苗126縣道土地公廟附近農地首度舉辦蘿蔔節活動，重溫以往農村歲末拔蘿蔔的記憶；公所今天強調，該活動免費參加，但需繳交3張未開獎發票以兌換環保袋及美食券。

後龍鎮公所表示，後龍鎮具有氣候及地形上優勢，可生產豐富多元且優質的農特產品，今年首次舉辦蘿蔔節活動，期藉由拔蘿蔔的農村體驗活動，讓一般民眾瞭解「食」與「農」之間的關聯，認識食物從農場到餐桌的過程。

屆時將結合在地社區力量，由社區媽媽們製作古早味米粉、蘿蔔糕及蘿蔔湯等美食，喚回大眾對傳統農村美食的記憶與喜愛。

此次拔蘿蔔活動預計開放700組民眾報名（每組3人），免費參加，但需繳交3張未開獎發票以兌換環保袋及美食券。