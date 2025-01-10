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重溫傳統農村記憶 苗縣後龍首辦拔蘿蔔活動19日登場
苗栗縣後龍鎮公所為了推廣地方農產，本月19日將在秀水里苗126縣道土地公廟附近農地首度舉辦蘿蔔節活動，重溫以往農村歲末拔蘿蔔的記憶；公所今天強調，該活動免費參加，但需繳交3張未開獎發票以兌換環保袋及美食券。
後龍鎮公所表示，後龍鎮具有氣候及地形上優勢，可生產豐富多元且優質的農特產品，今年首次舉辦蘿蔔節活動，期藉由拔蘿蔔的農村體驗活動，讓一般民眾瞭解「食」與「農」之間的關聯，認識食物從農場到餐桌的過程。
屆時將結合在地社區力量，由社區媽媽們製作古早味米粉、蘿蔔糕及蘿蔔湯等美食，喚回大眾對傳統農村美食的記憶與喜愛。
此次拔蘿蔔活動預計開放700組民眾報名（每組3人），免費參加，但需繳交3張未開獎發票以兌換環保袋及美食券。
當天活動現場將安排社區演出、趣味競賽以及DIY蛇年燈籠與精美小禮物等，希望推廣後龍在地的農業文化，現場也會舉辦送愛心活動，讓大人小孩可以一起享受快樂的親子時光，也一同在寒冬送愛心。
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