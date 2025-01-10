因噎廢食？ 竹北地政戶政辦公大樓外觀設計回歸保守

竹北地政戶政聯合辦公大樓正在規畫設計階段，最快今年動工、2027年落成啟用，不過疑受到新竹縣總圖遭民怨屋頂太醜的爭議影響，聯合辦公大樓外觀設計回歸保守，民代呼籲縣政府「不要因噎廢食」，建議建築退縮保留更多綠地，並將建築外觀設計得更現代美觀。

新竹縣議員林碩彥表示，竹北地政戶政聯合辦公大樓外觀出爐讓人一眼看了覺得太過「官僚」，四四方方的結構雖然中規中矩，但不夠現代創新，跟不上竹北的城市形象，希望縣政府不要因為總圖書館外觀設計被罵，就因此在其他公共建設上趨於保守。

竹北地政戶政事務所聯合辦公大樓預定地位於新竹地方法院後方，面自強五路，附近鄰近桃竹苗水情中心及新竹縣總圖書館。聯合辦公大樓規畫為地上4層及地下3層建物，基地面積為4047平方公尺，總樓地板面積估計達1萬4600平方公尺，正在基本設計階段，預計最快將於2027年底竣工。

新竹縣政府今天上午舉行規畫設計說明會，不少民代皆到場提供意見，其中停車位是不少民代關心的重點，希望未來完工後，縣府能對外開放停車場，提供市民使用，縣政府也允諾會妥善規畫地下3層的停車空間。

不過因全台天坑事件時有所聞，民代也憂心聯合辦公大樓施工能否有效防範。林碩彥即要求建築設計團隊，開挖地下室應使用連續壁，避免建築基地因地層不穩崩塌造成一旁大樓甚至法院受損。

新竹縣府民政處長陳建淳回應，縣府會將停車空間利用問題、交通動線、增加親子空間等建議都納入設計參考，針對地質調查也與於去年10月委託技師進行基地鑽探調查。

新竹縣政府表決，竹北市人口即將突破22萬人，地政及戶政業務愈發繁重，因此期望藉由新建竹北地政戶政事務所聯合辦公大樓，緩解業務繁忙狀態。