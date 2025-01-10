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影／五方共好！苗栗「施情畫義、千動愛心」今天開展

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今天在文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動已邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出，民眾只要捐贈2000元給社福慈善機構，就可抽選一件美術創作，其中不乏名家作品。

苗栗縣長鍾東錦上午參加開幕式，強調這項活動充滿意義，歡迎大家共襄盛舉，在自身能力範圍內，勇於投入參與愛心公益。

文觀局指出，今年展出時間從1月10日至3月2日，地點包括第一展覽室及山月軒2處展廳，閉幕式3月1日上午10點將以抽籤方式決定捐款者獲得的作品；期望透過政府、贊助單位、藝術家、社福機構、捐款者「五方共好」的愛心活動拋磚引玉，喚起更多人發揮一己之力，幫助更多需要幫助的人。

今年共募集333件各類美術作品參展，比去年增加32件，其中藝術家王佳彬的畫作「白雪皚皚」採競標方式，起價5000元。民眾只要捐助2000元至縣內的幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、新苗教養院等7間社福機構做愛心，就能收藏藝術家原創作品1件。

「施情畫義」最初由中港溪地區的藝術家沙清華發起，翌年由文觀局接棒擴大辦理，並爭取中油、台電補助經費。沙清華表示，許多人往往會認為藝術工作者大都是住在「象牙塔」裡的人，但當年他發起這項活動，獲得美術界人士熱情參與，還有多位大學藝術、美術教授也熱心提供作品，關懷社會的愛心不落人後。

相關訊息可至苗栗縣文化觀光局網站查詢，或追蹤「貓裏藝文」Fb粉絲專頁。

「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，縣長鍾東錦（右二）歡迎民眾共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，縣長鍾東錦（右二）歡迎民眾共襄盛舉。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影
「施情畫義、千動愛心」今天在苗栗縣文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動邁入第10年，縣內各美術、藝術團體會員無償提供333件作品展出。記者胡蓬生／攝影

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