全國首處！竹市設兒醫空維區 全天監測烏賊車進出將受罰

新竹市政府今年1月起畫設「馬偕兒童醫院」空氣品質維護區，成為全國首處兒童醫院空維區，全天監測管制出廠滿3年以上的柴油大客貨車及小貨車，以及出廠滿5年以上的燃油機車，若車輛未完成檢驗合格將依空氣汙染防制法開罰6萬以下罰鍰。

新竹市環保局說明，現已畫設4處空維區，並於管制範圍設置「車牌辨識系統」全天監測，要求進出柴油車或燃油機車應符合管制措施，未符合將依空氣汙染防制法，處車輛使用人或所有人500元以上、6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

其中「馬偕兒童醫院」與「新竹轉運站」兩處空維區，管制對象皆為出廠滿3年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿5年以上燃油機車，均須完成年度檢驗合格。

馬偕兒童醫院空維區管制範圍為建功路與建功二路路口至建功二路與公道五路2段路口、建功二路20巷、建功二路42巷，管制總面積約9萬2034.16平方公尺；新竹轉運站空維區管制範圍除了新竹轉運站營運範圍外，今年1月擴大東南街1巷路口至東南街1巷與公竹路路口、南大路9巷、南大路218巷，總面積約4萬5838.98平方公尺。