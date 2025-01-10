爭取藝術平權 桃市府首度攜手企業辦公益巡演

桃園藝術展演一年多達百場，但多半集中在集客效應大、具消費力的市區，偏鄉因客源少與資源稀缺，鮮少有機會欣賞。桃園市文化局推動藝術平權，首度爭取到益州集團與金寶電子2家企業贊助，3月起安排樂團與劇團，在全市9個行政區公益巡演。

文化局長邱正生指出，文化局長期推動藝文活動，一年有20多種大小節慶活動，但這些藝術資源大部分選擇人口密集、腹地較大的場域進行，使得偏鄉藝術文化資源比較稀少，藝文推廣很難真的走進山間或海邊，所以啟動「藝企合作藝術平權計畫」，爭取民間企業支持，加上市府調度規劃，把傑出的演藝團體帶進偏鄉。

文化局表示，此次計畫籌備約莫半年，獲益州集團旗下台益豐公司與金寶電子贊助共150萬元，將專款專用，聘請管樂、國樂與劇團下鄉演出，首場3月在觀音崙坪文化地景園區登場，之後陸續前進新屋、大園、復興和大溪等地，公開展演共有5場，另有10場校園演出。桃園市國樂團另加碼10場校園推廣，總計25場。

益州集團創辦人秦嘉鴻表示，桃園近幾年產業蓬勃發展，藝文也不能落後，公司長年支持藝文發展，去年曾贊助灣聲樂團赴日交流表演，「國外都贊助了，國內怎麼能落下」；他感謝市府有機會讓集團為桃園盡一分力，也向市長張善政及邱正生允諾「未來有需要盡管開口」，獲得現場一片掌聲。