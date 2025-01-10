快訊

內政部發紅包了！這群人1月17日記得刷本子

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取藝術平權 桃市府首度攜手企業辦公益巡演

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影

桃園藝術展演一年多達百場，但多半集中在集客效應大、具消費力的市區，偏鄉因客源少與資源稀缺，鮮少有機會欣賞。桃園市文化局推動藝術平權，首度爭取到益州集團與金寶電子2家企業贊助，3月起安排樂團與劇團，在全市9個行政區公益巡演。

文化局長邱正生指出，文化局長期推動藝文活動，一年有20多種大小節慶活動，但這些藝術資源大部分選擇人口密集、腹地較大的場域進行，使得偏鄉藝術文化資源比較稀少，藝文推廣很難真的走進山間或海邊，所以啟動「藝企合作藝術平權計畫」，爭取民間企業支持，加上市府調度規劃，把傑出的演藝團體帶進偏鄉。

文化局表示，此次計畫籌備約莫半年，獲益州集團旗下台益豐公司與金寶電子贊助共150萬元，將專款專用，聘請管樂、國樂與劇團下鄉演出，首場3月在觀音崙坪文化地景園區登場，之後陸續前進新屋、大園、復興和大溪等地，公開展演共有5場，另有10場校園演出。桃園市國樂團另加碼10場校園推廣，總計25場。

益州集團創辦人秦嘉鴻表示，桃園近幾年產業蓬勃發展，藝文也不能落後，公司長年支持藝文發展，去年曾贊助灣聲樂團赴日交流表演，「國外都贊助了，國內怎麼能落下」；他感謝市府有機會讓集團為桃園盡一分力，也向市長張善政及邱正生允諾「未來有需要盡管開口」，獲得現場一片掌聲。

市長張善政表示，一場近距離的表演，可能開啟孩子探索藝術的大門，甚至造就未來的藝術家。以前市府是請遊覽車把偏鄉學童接到市區欣賞表演，現在反過來，表演者直接進入偏鄉，相信效果會更好，感謝企業熱心贊助支持，將藝術種子播種到偏鄉學童心裡。

桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，3月將安排樂團、劇團在偏鄉公益巡演。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，市長張善政（左）頒感謝狀給益州集團創辦人秦嘉鴻。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推動藝術平權，首度爭取到企業贊助，市長張善政（左）頒感謝狀給益州集團創辦人秦嘉鴻。記者陳俊智／攝影

偏鄉 文化局 桃園

延伸閱讀

教育部推藝術教育平權 公益提琴課程39校共演

12強賽／回顧張奕壓制辰己涼介關鍵打席 WBSC：簡直是藝術

中華電開課 推動數位平權

黃牛新招！買娃娃送周董票 北市文化局重罰264萬

相關新聞

影／五方共好！苗栗「施情畫義、千動愛心」今天開展

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」今天在文化觀光局開展，這項結合愛心公益及推廣美術創作及欣賞的活動已邁入第10年，縣內各美術、...

全國首處！竹市設兒醫空維區 全天監測烏賊車進出將受罰

新竹市政府今年1月起畫設「馬偕兒童醫院」空氣品質維護區，成為全國首處兒童醫院空維區，全天監測管制出廠滿3年以上的柴油大客...

桃園年貨大街明登場 封街、公車改道、清垃圾最新資訊看這裡

桃園市政府經發局表示，春節前年貨大街明天（周六）登場至28日除夕，地點在桃園區南華街，為了讓大家能輕鬆、安心一次購足年貨...

促進產業人才 桃竹苗分署辦22場專業課程融入AI技術應用

勞動力發展署桃竹苗分署今年針對企業推出多項講座、課程、研討會及座談會，即日起開放報名，首場「企業在職訓練補助計畫暨就業服...

爭取藝術平權 桃市府首度攜手企業辦公益巡演

桃園藝術展演一年多達百場，但多半集中在集客效應大、具消費力的市區，偏鄉因客源少與資源稀缺，鮮少有機會欣賞。桃園市文化局推...

怕住戶不習慣難適應 桃園社宅推心靈課程減壓

桃園市政府積極興建社會住宅，也重視住戶身心健康，為營造社區凝聚力，今年啟動「身心安頓、幸福家園」計畫，籌辦交誼活動增加住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。