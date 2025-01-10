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促進產業人才 桃竹苗分署辦22場專業課程融入AI技術應用
勞動力發展署桃竹苗分署今年針對企業推出多項講座、課程、研討會及座談會，即日起開放報名，首場「企業在職訓練補助計畫暨就業服務資源推動說明會」將於1月15日於新竹盛大舉行，緊接著在2月將開設「勞動法令」及「人選之人─人資標竿學苑」等系列課程，全年共計22場專業課程，另有4場人力資源研討會、7場企業二代接班培訓及雇主座談會，希望協助企業人力資源部門提升效能。
桃竹苗分署於去年積極辦理各項產業趨勢研討會及人資系列課程，共計舉辦18場次，成功協助2206位人資人員，全面提升專業能力，為企業發展注入新動能。今年推出「人選之人─人資標竿學苑系列課程」，此系列課程匯聚國內人力資源領域的專家，深入探討組織規畫、人才招募、績效管理與勞動法規等核心議題，並融入最新的AI技術應用及數位轉型趨勢，協助人員掌握前沿實務技能。
曾參與課程的道霖有限公司董事長特助蘇倩玉表示，在課程中，由春源鋼鐵工業（股）公司人力資源部經理黃麗玲所主講的「經營策略制定績效管理制度與實例解析」課程，印象特別深刻，講座藉由深入剖析績效管理的核心方法，涵蓋PDCA、KRA、KPI等績效評估工具，並指導學員如何撰寫SMART目標，透過工作場域模擬，讓學員面對實際挑戰，並提供了有效的解決方案，幫助學員在應對績效管理難題時能迅速反應，從而提升個人及企業的整體績效。
桃竹苗分署長賴家仁說，在全球經濟快速轉型的時代，企業面臨的不僅是市場競爭，更是如何激發組織潛力的挑戰，希望透過系列課程和趨勢講座，打造具備前瞻視野的專業人資團隊，攜手企業走向國際。因名額有限，邀請立即登入桃竹苗企業人力資源服務網，搶先報名，或撥打專線03-4855368轉分機1923-1936。
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