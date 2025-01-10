怕住戶不習慣難適應 桃園社宅推心靈課程減壓
桃園市政府積極興建社會住宅，也重視住戶身心健康，為營造社區凝聚力，今年啟動「身心安頓、幸福家園」計畫，籌辦交誼活動增加住戶交流，打造溫暖互助的社宅環境。
桃園社宅除提供弱勢族群居住，也有正在存買房創業第一桶金的年輕家庭，高齡友善換居的長者在此落腳安身，不少人搬離原本居住環境，難免有些不捨，對新環境也有不適應。
都發局長江南志表示，換居除了環境設備要友善長者，更要顧及長者的情感面，許多人窮盡一生心力就買一間房子，結婚生子都在這裡，滿滿都是回憶，突然要他們割捨放下也是難事，而長者搬到新居足不出戶也有失政策目的，所以社宅籌辦棋藝、舞蹈或體操等活動，增加住戶交流機會，讓新的情感連結彌補原本的情感連結。
桃園市社會住宅服務中心表示，社會各界近年重視心理健康，社宅除了提供優質居住環境，也規畫關懷課程，期望透過專業的引導與支持，協助住戶排解生活壓力，提升自我調適能力，營造和諧融洽的生活氛圍。
社宅服務中心執行長邱英哲表示，計畫首先在中壢一號社宅登場，1到3月分別有「安心減壓團體」、「社區資源一把抓：社福資源與管道介紹」、「情緒魔法師：認識自我情緒」課程，未來會持續推動，朝每月1課程方向努力。課程報名資訊：https://www.tshsc.org.tw/w/tshsc/news。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言