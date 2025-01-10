快訊

基隆刑事尾牙餐會…警局長遭爆性騷「擁抱、貼臉頰」 稱：長輩對晚輩的問候

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

怕住戶不習慣難適應 桃園社宅推心靈課程減壓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市社宅服務中心推心靈課程，幫助住戶釋放情緒壓力，首場將在中壢一號社宅登場。圖／桃園市都發局提供
桃園市社宅服務中心推心靈課程，幫助住戶釋放情緒壓力，首場將在中壢一號社宅登場。圖／桃園市都發局提供

桃園市政府積極興建社會住宅，也重視住戶身心健康，為營造社區凝聚力，今年啟動「身心安頓、幸福家園」計畫，籌辦交誼活動增加住戶交流，打造溫暖互助的社宅環境。

桃園社宅除提供弱勢族群居住，也有正在存買房創業第一桶金的年輕家庭，高齡友善換居的長者在此落腳安身，不少人搬離原本居住環境，難免有些不捨，對新環境也有不適應。

都發局長江南志表示，換居除了環境設備要友善長者，更要顧及長者的情感面，許多人窮盡一生心力就買一間房子，結婚生子都在這裡，滿滿都是回憶，突然要他們割捨放下也是難事，而長者搬到新居足不出戶也有失政策目的，所以社宅籌辦棋藝、舞蹈或體操等活動，增加住戶交流機會，讓新的情感連結彌補原本的情感連結。

桃園市社會住宅服務中心表示，社會各界近年重視心理健康，社宅除了提供優質居住環境，也規畫關懷課程，期望透過專業的引導與支持，協助住戶排解生活壓力，提升自我調適能力，營造和諧融洽的生活氛圍。

社宅服務中心執行長邱英哲表示，計畫首先在中壢一號社宅登場，1到3月分別有「安心減壓團體」、「社區資源一把抓：社福資源與管道介紹」、「情緒魔法師：認識自我情緒」課程，未來會持續推動，朝每月1課程方向努力。課程報名資訊：https://www.tshsc.org.tw/w/tshsc/news。

桃園市社宅服務中心推心靈課程，幫助住戶釋放情緒壓力，首場將在中壢一號社宅登場。圖／桃園市都發局提供
桃園市社宅服務中心推心靈課程，幫助住戶釋放情緒壓力，首場將在中壢一號社宅登場。圖／桃園市都發局提供

住戶 社宅

延伸閱讀

龍潭國中為桃園首間獲GRS認證 全國僅14校通過

不只林秉文？梁文傑疑同框桃園建商 凌濤揭背景：每條線都指向88會館

三重鄰損案中營造商是關鍵？ 將移送至所在地桃園審議

臺南市宜居社宅招租說明會即將登場

相關新聞

桃市民卡新版App 上架跳票挨批

桃園市市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡App停用逾1年，市府多次說明重新上架時間，強調新版功能更強大，結果都跳票。民...

怕住戶不習慣難適應 桃園社宅推心靈課程減壓

桃園市政府積極興建社會住宅，也重視住戶身心健康，為營造社區凝聚力，今年啟動「身心安頓、幸福家園」計畫，籌辦交誼活動增加住...

竹市僅存二輪戲院 新復珍戲院下月熄燈

位於新竹市舊城區的國際戲院去年2月底暫停營業後，今年初又傳出新竹市僅存的老牌二輪戲院「新復珍」將熄燈。新復珍戲院昨在臉書...

議員陳光軒獲派隨扈 苗縣長鍾東錦：查明真相勿枉勿縱

苗栗縣議員陳光軒多次關注縣內非法濫倒廢土等問題，傳出有心人士要買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請並認為有必要，月初已派隨扈保...

桃園市民卡APP停用逾一年 新版確定上架時間曝

桃園市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡APP停用逾一年，市府多次給重新上架時間並強調新版功能更強大，結果都跳票，民代批...

苗栗頒發「鮭魚回流」獎勵金 牛家4兄妹表現「超牛」

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案等項獎勵金，共發出489萬2000元，113學年苗栗縣有7名滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。