竹市僅存二輪戲院 新復珍戲院下月熄燈

位於新竹市舊城區的國際戲院去年2月底暫停營業後，今年初又傳出新竹市僅存的老牌二輪戲院「新復珍」將熄燈。新復珍戲院昨在臉書發文，指因疫情衝擊與影音串流平台的普及，觀影習慣發生重大改變，2月13日將結束營業，引起地方熱議。

新復珍戲院坐落於熱鬧的城隍廟商圈，一樓是以竹塹餅出名的老店新復珍商行，樓上是新竹市唯一的二輪戲院，該戲院原為放映國片為主，後因大環境不景氣，1999年起轉為放映二輪影片為主。

新復珍戲院在臉書發文指出，近年民眾觀影習慣發生重大改變，導致戲院經營面臨重重挑戰，經深思熟慮，只能遺憾決定結束營業，提醒還有「優惠套票」的顧客，可於最後營業日前辦理退票。

貼文一出，不少網友紛紛留言「美好的回憶時光」、「時代的眼淚又一個」，感謝新復珍多年來的陪伴；也有網友建議業者可以轉型親子戲院，或播放非商業片，提供更多觀影選擇。

彭姓市民回憶，早期不少學生都會去新復珍看二輪電影，但宅經濟崛起，不少人已逐漸習慣觀看串流平台或網路電影，也看得到熱播電影，首輪院線都快撐不住了，更何況二輪戲院。

市議員吳旭豐說，舊城區的國際戲院與新復珍戲院都是新竹人不可或缺的回憶，但串流平台崛起導致戲院大幅萎縮，是時勢所趨，將向市府建議協助新復珍戲院轉型，用不同形式重回大家眼前。