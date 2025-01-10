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桃市民卡新版App 上架跳票挨批

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市民卡APP停用至今逾一年，市府敲定新版17日上架。記者陳俊智／翻攝
桃園市民卡APP停用至今逾一年，市府敲定新版17日上架。記者陳俊智／翻攝

桃園市市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡App停用逾1年，市府多次說明重新上架時間，強調新版功能更強大，結果都跳票。民代批效率不彰。市府回應，App已完成，17日將於iOS、安卓平台上架，屆時還會推出「桃園幣」，可折抵特約商店消費。

「科技市長推市民卡2.0，市民卡App評價分數只剩2.0。」議員王珮毓2023年曾質詢，市民卡App易當機故障、優惠變少等；2023年底市府回應，2024年第2季會推市民卡2.0新版本，但議員質疑，2024年都過了，新版App在哪裡？

王珮毓表示，市民卡App被民眾詬病已久，智發會信誓旦旦卻一拖再拖，失信於民，加上推出優惠有限，市民已遺忘市民卡的存在了。

議員謝美英說，資訊透明的年代，政策延宕或改弦易轍，市府應公開透明；市民對科技市長期待高，市民卡App是年輕世代常使用的工具，為何停擺？市府應說明清楚，不能只強調進階版功能強大，市民卻無感。

議員楊朝偉表示，市民卡App因認證問題延宕，要求緊盯進度，對市民有利的事，不要再拖。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘坦言，新版App開發確實耽誤時間，因為整個程式要改寫，加上依民眾需求，整合更多市政服務功能，去年只先推出網頁版。

吳肇銘說，新版App去年底已完成，送發行平台審核，程式整合多項市政服務，牽涉民眾個資與隱私，平台業者要求出具相關單位許可App對接資料系統的證明，補件花了些時間，才未能如期上架。

市府表示，App已確定17日上架，除了生活服務，新版本加入市政服務，未來繳政府部門規費或停車費，可利用App完成；市府隨App推出「桃園幣」，可於特約商店消費，只要參加宣導活動或完成問卷都可獲得。

桃園 議員 隱私

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