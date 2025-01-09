議員陳光軒獲派隨扈 苗縣長鍾東錦：查明真相勿枉勿縱

苗栗縣議員陳光軒多次關注縣內非法濫倒廢土等問題，傳出有心人士要買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請並認為有必要，月初已派隨扈保護他的人身安全。縣長鍾東錦今天強調，不論任何民代或縣民的人身安全都不容遭威脅或傷害，已指示縣警局「毋枉毋縱」查明真相。

陳光軒針對縣府說明回應表示，感謝並尊重警方對保護他的人身安全所做的安排，他會持續打擊不法，相信未來縣內仍會不斷有許多環保案件發生， 需要大家共同努力來打擊。

縣府下午發新聞稿指出，縣議員陳光軒自爆遭不明人士恐嚇，向警方申請隨扈防身，鍾縣長對此案高度關切，指示縣警局要確實查明真相，若真有恐嚇事實，務必追查出涉案人並依法究辦，如與事實有出入，更要還給縣民淨化治安、免於恐懼的生活空間，絕不允許任何人以任何方式傷害苗栗。

鍾東錦強調，鑑於非法濫倒廢棄土方嚴重破壞自然生態，尤其是苗栗的好山好水，向來是縣民最珍貴的資產，縣府團隊早已向違法濫倒廢棄物的不肖集團宣戰，在檢警調相關單位協助下，2年來查緝行動有具體成果，且戮力追溯源頭，力求斬草除根，檢察官彭郁清且因「查緝國土保育及環保犯罪有功人員」獲行政院表揚，公務體系的努力和辛勞，有目共睹，不容遭抹煞。

縣府指出，在警察、環保、水利相關單位與檢方合作下，去年查獲違法傾倒廢棄物累計近500件，其中400多件行政裁罰、63件涉及刑法移送地檢署偵辦，目前在偏鄉小徑、河堤便道等熱區路段，還加設置智慧道路監控系統，希望達到嚇阻及查緝效果。

鍾東錦表示，苗栗縣每年產生相當數量的營建廢棄土方，加上已獲行政院核定的桃竹苗大矽谷方案，未來幾年內預期會有更多營建廢棄土方需處理，縣府不會視若無睹，將勇於承擔責任，面對並解決問題，正積極籌備公辦民營棄土場，以利回收再利用，其次也可杜絕非法傾倒情事。