快訊

強烈大陸冷氣團發威！2地低溫、短暫飄雨 這兩天恐跌破10度

桃園市民卡APP停用逾一年 新版確定上架時間曝

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市民卡APP停用至今逾一年，市府敲定新版17日上架。記者陳俊智／翻攝
桃園市民卡APP停用至今逾一年，市府敲定新版17日上架。記者陳俊智／翻攝

桃園市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡APP停用逾一年，市府多次給重新上架時間並強調新版功能更強大，結果都跳票，民代批效率不彰；市府回應，APP已完成，17日將於IOS、安卓平台上架，屆時還會推出「桃園幣」，折抵特約商店消費。

「科技市長張善政要推市民卡2.0，結果市民卡APP評價分數只剩2.0。」桃園市議員王珮毓2023年議會質詢時就反映市民卡APP易當機故障、優惠變少等陳情，2023年底時市府回應2024年第2季會推市民卡2.0新版本，結果至今依然跳票。

王珮毓表示，市民卡APP被民眾詬病成效不彰已久，智發會信誓旦旦給發行時間，結果一拖再拖，失信於民，加上推出的優惠有限，市民已漸漸遺忘市民卡的存在了。

議員謝美英說，現在是資訊透明的年代，任何政策的延宕或改弦易轍，市府應公開透明。市民對科技市長張善政有非常大的期待，市民卡app更是年輕世代常使用的工具，停擺為何，市府應說明清楚，不能只強調進階2.0功能強大，市民卻無感。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘坦言新板APP開發確實耽誤一些時間，原因是整個程式要改寫，加上依民眾需求整合更多市政服務功能，所以去年只先推網頁版。

吳肇銘說，新版APP去年底已完成，也送蘋果與安卓發行平台審核，但由於程式整合多項市政服務，牽涉民眾個資與隱私，平台業者要求出具相關局處單位許可APP對接資料系統的許可證明，補件又花了一些時間，所以未能如期上架。

吳肇銘表示，APP確定17日在IOS和安卓2系統上架，除了特約商店優惠、生活資訊分享等生活服務，新版本還加入市政服務，未來繳政府部門規費或停車費，都可以利用APP完成。另外，市府將隨APP發行推出「桃園幣」，可用於特約商店消費，只要參加市府宣導活動或完成問卷都有機會獲得。

議員楊朝偉表示，市民卡APP因認證問題延宕，但總算有結果，希望市府緊盯進度，對市民有利的事情要積極處理，不要再拖。

安卓 桃園 議員

延伸閱讀

桃園前立委林正峰辭世 畢生戮力奉獻地方建設

中央跟進肺癌篩檢、精進SRF 張善政：證明桃園做法站得住腳

桃園跨年倒數湧入19萬人 張善政邀大家1個月後來看燈會

獨／張善政小內閣異動 傳新任原民局長巫師身分超特殊

相關新聞

見證竹東歷史 竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版發表

新竹縣政府文化局民國89年出版文史叢書《照說橡棋林》，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。...

議員選戰提早布局 新竹青鳥發起人林士凱邀劉珞亦對談

民進黨新竹市黨部積極培育新生代，新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱近來勤跑基層，提早為議員選戰布局。前天他邀...

苗栗頒發「鮭魚回流」獎勵金 牛家4兄妹表現「超牛」

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案等項獎勵金，共發出489萬2000元，113學年苗栗縣有7名滿...

桃園市民卡APP停用逾一年 新版確定上架時間曝

桃園市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡APP停用逾一年，市府多次給重新上架時間並強調新版功能更強大，結果都跳票，民代批...

桃檢宣導「打詐新四法」桃監特製大型花燈亮相點燈

桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，負責統籌今年全國矯正機關展區...

研發環境完整、人才匯集 竹市爭取輝達海外總部落腳

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露有意在台灣設立輝達海外總部，台北市第一殯儀館空地、北市科及桃園青埔皆被點名。新竹市代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。