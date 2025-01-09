桃園市民卡APP停用逾一年 新版確定上架時間曝

桃園市民卡發行至今逾196萬張，但市民卡APP停用逾一年，市府多次給重新上架時間並強調新版功能更強大，結果都跳票，民代批效率不彰；市府回應，APP已完成，17日將於IOS、安卓平台上架，屆時還會推出「桃園幣」，折抵特約商店消費。

「科技市長張善政要推市民卡2.0，結果市民卡APP評價分數只剩2.0。」桃園市議員王珮毓2023年議會質詢時就反映市民卡APP易當機故障、優惠變少等陳情，2023年底時市府回應2024年第2季會推市民卡2.0新版本，結果至今依然跳票。

王珮毓表示，市民卡APP被民眾詬病成效不彰已久，智發會信誓旦旦給發行時間，結果一拖再拖，失信於民，加上推出的優惠有限，市民已漸漸遺忘市民卡的存在了。

議員謝美英說，現在是資訊透明的年代，任何政策的延宕或改弦易轍，市府應公開透明。市民對科技市長張善政有非常大的期待，市民卡app更是年輕世代常使用的工具，停擺為何，市府應說明清楚，不能只強調進階2.0功能強大，市民卻無感。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委吳肇銘坦言新板APP開發確實耽誤一些時間，原因是整個程式要改寫，加上依民眾需求整合更多市政服務功能，所以去年只先推網頁版。

吳肇銘說，新版APP去年底已完成，也送蘋果與安卓發行平台審核，但由於程式整合多項市政服務，牽涉民眾個資與隱私，平台業者要求出具相關局處單位許可APP對接資料系統的許可證明，補件又花了一些時間，所以未能如期上架。

吳肇銘表示，APP確定17日在IOS和安卓2系統上架，除了特約商店優惠、生活資訊分享等生活服務，新版本還加入市政服務，未來繳政府部門規費或停車費，都可以利用APP完成。另外，市府將隨APP發行推出「桃園幣」，可用於特約商店消費，只要參加市府宣導活動或完成問卷都有機會獲得。

議員楊朝偉表示，市民卡APP因認證問題延宕，但總算有結果，希望市府緊盯進度，對市民有利的事情要積極處理，不要再拖。