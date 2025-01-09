苗栗頒發「鮭魚回流」獎勵金 牛家4兄妹表現「超牛」

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案等項獎勵金，共發出489萬2000元，113學年苗栗縣有7名滿級分榜首，其中3人選擇在縣內就近入學，堪稱「最牛」會考榜首的大湖國中畢業生牛淳箴也追隨三哥牛淳賦的腳步讀三義高中，今天獲頒8萬元獎學金。

縣府為鼓勵縣內國中學科優秀學生及優秀運動員就讀縣內高中職，訂有「鮭魚回流」的激勵方案，上午在新港國中頒發個人及學校獎勵金，113學年共39人、9所公私立高中職及17所國中達獎勵標準，頒發個人獎金259萬2000元、團體獎金99萬元，共計358萬2000元，另外也頒發國中會考成績激勵方案「學校獎」，拔尖有17校獲獎，扶弱有9校，共頒131萬元，今天發出的獎勵金總額達489萬2000元。

個人獎勵金方面，國中會考成績5A5+寫作五級分以上留縣升學可獲獎學金8萬元，有縣立三義高中牛淳箴等7名學生；5A寫作五級分以上可獲獎學金3萬6000元，共有國立苗栗高中江芊霈等12人；運動表現優異方面，全中運及排球甲組聯賽等競賽前3名可獲頒8萬元，包括縣立苑裡高中邱柏翔等20名學生獲獎。

縣府教育處指出，113學年有3名學生獲5A10+寫作6級分滿分榜首留縣，分別為大湖國中牛淳箴就讀三義高中、縣立苑裡高中國中部賴以甯讀國立苑裡高中、建臺高中國中部郭子研直升建臺高中部；優秀國中畢業生留縣就讀高中職還可參加縣府推動的高中雙聯學制、澳視群英展翅計畫赴國外參與多元課程，提升國際視野及競爭力，能就近在縣內安穩環境中學習，錄取國立優質大學機會更高。