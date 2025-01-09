快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

桃檢宣導「打詐新四法」桃監特製大型花燈亮相點燈

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園地方檢察署檢察長俞秀端表示，「打詐新四法」賦予執法機關更強大的執法利器，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署檢察長俞秀端表示，「打詐新四法」賦予執法機關更強大的執法利器，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影

桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，負責統籌今年全國矯正機關展區「台灣燈會競賽花燈組」的桃園監獄，結合12強冠軍元素製成「打詐新四法」花燈首亮相，將於台灣燈會期間展出。

檢察長俞秀端表示，打擊詐欺犯罪是政府當前重要政策，立法院去年7月三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」、「洗錢防制法」的打詐新四法，賦予執法機關更強大的執法利器，新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，增加「防詐」面向，盼結合公私部門資源，協力跨域合作，有效防制詐騙。

她說，為了讓被告彌補被害人所受損害，桃檢透過偵查中移付法院調解，被害人能獲實際賠償，從2023年2月至去年12月底，賠償金額已達新台幣1億7207萬574元，桃檢會持續與執法機關緊密合作打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。而桃園地區檢警調今天也共同宣誓合力打擊詐騙決心，讓大家都知道，避免直接、間接成為詐騙集團的幫兇，呼籲民眾勇於檢舉不法，加入打詐國家隊，將詐騙集團三振出局。

桃園監獄典獄長高千雲也說明，「打詐新四法」花燈是桃監8名受刑人耗費2個月時間，以政院「打詐新四法」反詐騙宣導為基礎，融入台灣榮獲世界棒球十二強賽冠軍的意像與元素，採Ｑ版打擊者造型設計，利用多種閃燈模式，充份襯托新春年節的豐盛幸福感，讓民眾齊聚欣賞花燈的同時，隨時保持「防詐、反詐」意識，攜手杜絕詐騙。

他表示，桃園監獄會依據收容人職業傾向與專業技能，給予適當的具體技職能訓練，諸如花燈班、陶藝班與木工班等，賦予他們一技之長，厚植出監後的就業與復歸社會的軟實力。

「打詐新四法」花燈是桃園監獄8名受刑人耗費2個月，以政院「打詐新四法」反詐騙宣導為基礎，融入台灣榮獲世界棒球十二強賽冠軍的意像與元素，採Ｑ版打擊者造型設計，利用多種閃燈模式，充份襯托新春年節的豐盛幸福感，將於台灣燈會期間展出。記者陳恩惠／攝影
「打詐新四法」花燈是桃園監獄8名受刑人耗費2個月，以政院「打詐新四法」反詐騙宣導為基礎，融入台灣榮獲世界棒球十二強賽冠軍的意像與元素，採Ｑ版打擊者造型設計，利用多種閃燈模式，充份襯托新春年節的豐盛幸福感，將於台灣燈會期間展出。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，在檢察長俞秀端（右四）帶領下，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，在檢察長俞秀端（右四）帶領下，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，在檢察長俞秀端帶領下，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影
桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，在檢察長俞秀端帶領下，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，桃園地區的檢警調也共同宣誓合力打擊詐騙決心。記者陳恩惠／攝影

打詐 桃園 詐騙集團

延伸閱讀

證交所：詐騙集團冒用主管機關公文恐嚇威脅投資人 民眾多查證勿上當

台灣高檢署：第19波打詐 查扣犯罪所得4.5億元

鄭文燦案開庭一句「不是只有Excel」影射柯文哲案 檢察官陳嘉義道歉

地政士涉房產詐騙 行政院打詐指揮中心：將依刑法嚴懲

相關新聞

見證竹東歷史 竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版發表

新竹縣政府文化局民國89年出版文史叢書《照說橡棋林》，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。...

議員選戰提早布局 新竹青鳥發起人林士凱邀劉珞亦對談

民進黨新竹市黨部積極培育新生代，新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱近來勤跑基層，提早為議員選戰布局。前天他邀...

桃檢宣導「打詐新四法」桃監特製大型花燈亮相點燈

桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，負責統籌今年全國矯正機關展區...

研發環境完整、人才匯集 竹市爭取輝達海外總部落腳

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露有意在台灣設立輝達海外總部，台北市第一殯儀館空地、北市科及桃園青埔皆被點名。新竹市代...

增設人行道及左轉道 竹市公道五路4路口斥資7173萬改善

新竹市政府爭取補助5881萬，加上市款1291萬，共斥資7173萬改善公道五路三段4處路口總計全長810公尺環境，預定2...

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

自幼接受苗栗家扶的扶助的惟仕國際同濟會長何明峰，長大後事業有成，他有感於當年苗栗家扶的幫助，邀集吾愛鄰國際同濟會、鞋美工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。