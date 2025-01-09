桃檢宣導「打詐新四法」桃監特製大型花燈亮相點燈
桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，負責統籌今年全國矯正機關展區「台灣燈會競賽花燈組」的桃園監獄，結合12強冠軍元素製成「打詐新四法」花燈首亮相，將於台灣燈會期間展出。
檢察長俞秀端表示，打擊詐欺犯罪是政府當前重要政策，立法院去年7月三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」、「洗錢防制法」的打詐新四法，賦予執法機關更強大的執法利器，新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，增加「防詐」面向，盼結合公私部門資源，協力跨域合作，有效防制詐騙。
她說，為了讓被告彌補被害人所受損害，桃檢透過偵查中移付法院調解，被害人能獲實際賠償，從2023年2月至去年12月底，賠償金額已達新台幣1億7207萬574元，桃檢會持續與執法機關緊密合作打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。而桃園地區檢警調今天也共同宣誓合力打擊詐騙決心，讓大家都知道，避免直接、間接成為詐騙集團的幫兇，呼籲民眾勇於檢舉不法，加入打詐國家隊，將詐騙集團三振出局。
桃園監獄典獄長高千雲也說明，「打詐新四法」花燈是桃監8名受刑人耗費2個月時間，以政院「打詐新四法」反詐騙宣導為基礎，融入台灣榮獲世界棒球十二強賽冠軍的意像與元素，採Ｑ版打擊者造型設計，利用多種閃燈模式，充份襯托新春年節的豐盛幸福感，讓民眾齊聚欣賞花燈的同時，隨時保持「防詐、反詐」意識，攜手杜絕詐騙。
他表示，桃園監獄會依據收容人職業傾向與專業技能，給予適當的具體技職能訓練，諸如花燈班、陶藝班與木工班等，賦予他們一技之長，厚植出監後的就業與復歸社會的軟實力。
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