快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

議員選戰提早布局 新竹青鳥發起人林士凱邀劉珞亦對談

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱(圖左)邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事。圖／劉康彥提供
新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱(圖左)邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事。圖／劉康彥提供

民進黨新竹市黨部積極培育新生代，新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱近來勤跑基層，提早為議員選戰布局。前天他邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事，包括立法權與行政權、停審釋憲等議題，吸引近百市民參與。

林士凱前天邀請知名律師劉珞亦舉辦「立法權凌駕行政權？」講座，劉珞亦說明，行政權主責預算執行，但在執行過程中，若發生不受控的情況就需要被規範，讓行政權依法行政；兩權相互制衡，但兩權都具有一定民意基礎，更說明民主可以在其中發揮制衡的力量。

不過他強調，行政和立法「權力分立、相互制衡」也必須在合理範圍，彼此不可相互剝奪，當法規與政策出現矛盾時，司法院大法官就是最後定奪的底線，但此時此刻國家憲法法庭關門，是非常危急的狀態。

市民李先生提問，高虹安貪汙案聲請釋憲，但憲法法庭遭癱瘓，會造成什麼結果？劉珞亦分析，法官提出釋憲的癥結在「立法院組織法第32條第一項」是否違反法律明確性？需經大法官解釋後，高案才能繼續審判，有可能合憲、也可能不合憲，其中值得思考的是，助理費回捐是事實，但立法委員和縣市議員在助理費的使用上，有什麼不一樣嗎？

新竹市前副市長沈慧虹也低調出席講座，沈慧虹說，對立法權與行政權以及最近一些法律問題，不管是台上講者，或是台下的朋友們，互有精彩火花，更讓她感動的是，大家都在乎新竹市及台灣的一切。她也不忘提醒大家：「好好關心，好好觀察，好好投票，為了好好生活。」

新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱(圖右)近來勤跑基層，前天他也邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事。圖／劉康彥提供
新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱(圖右)近來勤跑基層，前天他也邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事。圖／劉康彥提供

憲法法庭 新竹 法律白話文運動

延伸閱讀

新竹絕美楓景正艷紅！ 內灣「免門票溫泉渡假村」週末一日遊 賞浪漫楓紅 同框純白遊艇落羽松

恐成史上最常覆議釋憲閣揆 卓榮泰反稱這由立法院決定

今昔罷免潮大不同！陳柏惟曝：這3人是「仇恨式罷免」

全台罷免潮！台中冬季青鳥究責6藍委 罷免連署「爆桌」

相關新聞

見證竹東歷史 竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版發表

新竹縣政府文化局民國89年出版文史叢書《照說橡棋林》，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。...

議員選戰提早布局 新竹青鳥發起人林士凱邀劉珞亦對談

民進黨新竹市黨部積極培育新生代，新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱近來勤跑基層，提早為議員選戰布局。前天他邀...

桃檢宣導「打詐新四法」桃監特製大型花燈亮相點燈

桃園地方檢察署今舉辦「檢察出擊，詐騙出局！」活動，宣布新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0上路，負責統籌今年全國矯正機關展區...

研發環境完整、人才匯集 竹市爭取輝達海外總部落腳

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露有意在台灣設立輝達海外總部，台北市第一殯儀館空地、北市科及桃園青埔皆被點名。新竹市代...

增設人行道及左轉道 竹市公道五路4路口斥資7173萬改善

新竹市政府爭取補助5881萬，加上市款1291萬，共斥資7173萬改善公道五路三段4處路口總計全長810公尺環境，預定2...

受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

自幼接受苗栗家扶的扶助的惟仕國際同濟會長何明峰，長大後事業有成，他有感於當年苗栗家扶的幫助，邀集吾愛鄰國際同濟會、鞋美工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。