議員選戰提早布局 新竹青鳥發起人林士凱邀劉珞亦對談

民進黨新竹市黨部積極培育新生代，新竹青鳥發起人、竹市議員劉康彥辦公室主任林士凱近來勤跑基層，提早為議員選戰布局。前天他邀請「法律白話文運動」社群總監劉珞亦對談時事，包括立法權與行政權、停審釋憲等議題，吸引近百市民參與。

林士凱前天邀請知名律師劉珞亦舉辦「立法權凌駕行政權？」講座，劉珞亦說明，行政權主責預算執行，但在執行過程中，若發生不受控的情況就需要被規範，讓行政權依法行政；兩權相互制衡，但兩權都具有一定民意基礎，更說明民主可以在其中發揮制衡的力量。

不過他強調，行政和立法「權力分立、相互制衡」也必須在合理範圍，彼此不可相互剝奪，當法規與政策出現矛盾時，司法院大法官就是最後定奪的底線，但此時此刻國家憲法法庭關門，是非常危急的狀態。

市民李先生提問，高虹安貪汙案聲請釋憲，但憲法法庭遭癱瘓，會造成什麼結果？劉珞亦分析，法官提出釋憲的癥結在「立法院組織法第32條第一項」是否違反法律明確性？需經大法官解釋後，高案才能繼續審判，有可能合憲、也可能不合憲，其中值得思考的是，助理費回捐是事實，但立法委員和縣市議員在助理費的使用上，有什麼不一樣嗎？