研發環境完整、人才匯集 竹市爭取輝達海外總部落腳

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露有意在台灣設立輝達海外總部，台北市第一殯儀館空地、北市科及桃園青埔皆被點名。新竹市代理市長邱臣遠表示，「台灣矽谷」新竹市是全球半導體產業重鎮，匯集科技人才，也具備各種科技優勢，是最佳首選地。

邱臣遠指出，市長高虹安於前年底即率領市府團隊至NVIDIA總部參訪，雙方就AI科技應用進行討論交流，市府熱切邀請黃仁勳執行長走訪竹市，並全力邀請歡迎輝達海外總部落腳竹市，竹市將成為世界AI產業創新的重要後盾。

新竹市政府指出，新竹市是全球半導體產業重鎮，也是AI產業的關鍵供應鏈，轄內有5所大學及工研院座落，研發和創新環境完整。市府也與國科會合作籌設竹科X軟體園區，目前科管局陸續興建3棟研發大樓，亦積極辦理公道五路沿線科技產業2.0升級，擴大都市計畫提供產業用地，吸引國內外企業投資，帶動各區經濟發展，創造更多就業機會。

新竹市產發處表示，都市型香山工業區，共有500多家廠商進駐，其中包含半導體產業鏈及支援AI技術生成的廠商，如翔名科技、印能科技、弘塑科技、宏齊科技等，每家廠商都是重要的一顆螺絲釘，是支持AI技術發展的幕後英雄。