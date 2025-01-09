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竹縣湖口畚箕窩溪水岸步道完工 串連地方茶園觀光

中央社／ 新竹縣9日電

新竹縣政府說，為振興觀光，湖口畚箕窩溪旁打造750公尺長水岸步道今天正式啟用，將串連前年完工的第1期茶香步道，成為湖口老街到湖口後山新步道景點，提振茶園觀光旅遊。

新竹縣政府今天提供新聞資料指出，在湖口鄉湖口老街後山與畚箕窩溪一帶規劃「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，獲內政部國土署分2期補助，此計畫是以湖口老街為起點，擴及鄰近茶園，讓民眾體驗客家文化及地景。

縣府說，第1期打造茶香步道，以茶園為出發，透過步道連結增加綠美化；第2期的「畚箕窩溪藍帶」歷經1年多施工，完成改善生態山林步道500公尺、開闢畚箕窩溪濱溪步道750公尺，可走訪洗衫坑、蓮花池及余家百年龍眼樹等景點。

交旅處長陳盈州告訴中央社記者說，湖口觀星夕照環境景觀整備計畫因用地皆屬私人土地，過程與地主經過多次協調會勘及經歷過缺工缺料、颱風與地震影響，最後取得私地地主共識才完成，盼透過步道串連及景觀再造，帶動地方觀光效益。

新竹 景點 老街

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