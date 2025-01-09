八德外役監工程爭議 同開營造：使用執照取得在即
新建中的矯正署八德外役監獄遭質疑有工程缺失。承建的同開營造公司表示，工程即將取得使用執照，工期展延部分也已向行政院公共工程委員會聲請調解，未有逾期違約鉅額罰款等情事。
同開營造股份有限公司發聲明表示，自民國108年11月繼受該工程案以來，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊、承擔原物料及人工上漲的壓力、遭遇國內營建大缺工的困境，且歷經3次變更設計等不可歸責事由，仍盡心盡力趕工迄今達工程進度98.5%。
同開營造公司表示，該工程去年10月14日取得消檢許可函，同年11月12日向桃園市政府遞出使用執照申請，並於同年10月11日向行政院公共工程委員會遞交多達1000餘天的展延工期調解聲請書在案，尚無從認定該工程已逾期完工。
同開營造公司表示，該工程即將取得使用執照，崗哨部分已完成結構安全行政作業，圍牆高度也符合合約，外界指稱逾期違約鉅額罰款或未依圖施作等語，與事實不符。
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