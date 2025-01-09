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增設人行道及左轉道 竹市公道五路4路口斥資7173萬改善

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市公道五路三段路口改善，除退縮行人穿越線之外，還增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等。圖／新竹市政府提供
新竹市公道五路三段路口改善，除退縮行人穿越線之外，還增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等。圖／新竹市政府提供

新竹市政府爭取補助5881萬，加上市款1291萬，共斥資7173萬改善公道五路三段4處路口總計全長810公尺環境，預定2026年初竣工，改善項目包括增設行人庇護島、人行道、左轉專用車道以及纜線地下化等。

新竹市政府今天舉辦公道五路三段4處路口改善工程開工典禮，代理市長邱臣遠指出，東區公道五路是連接國道1號及台68線的重要道路，交通量極大，也是東區市民主要道路之一。

為提供市民更好的行車、行走體驗，工務處進行人行道工程、道路工程、植栽工程、排水工程、管溝工程等道路全面改善，市府將全力督促工程進度，讓工程如質如期順利完工，為市民打造幸福安全的用路環境。

新竹市工務處說明，今天開工的道路環境改善工程主要分3大部分，第一「以人為本，確保行人路權」，除退縮行人穿越線之外，還增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等；第二「交通安全更順暢」，路口增設左轉專用車道，有效分流轉彎車與直行車；第三「提升街道景觀」，改善道路鋪面、纜線地下化及號誌共桿等項目。

新竹市工務處表示，公道五路是台68線交流道必經道路，上下班尖峰時段交通量極大，施工對交通影響甚鉅，經評估部分路段將採取夜間施工，工務處亦會督促廠商作好施工宣導、交通疏導及安全維護等工作，使施工對交通影響降至最低。提醒用路人提前改道，並配合現場指揮人員導引，市府將全力督促工程品質，提供民眾優質好行的道路。

新竹市政府爭取補助5881萬，加上市款1291萬，共斥資7173萬改善公道五路三段4處路口總計全長810公尺環境，預定2026年初竣工。圖／新竹市政府提供
新竹市政府爭取補助5881萬，加上市款1291萬，共斥資7173萬改善公道五路三段4處路口總計全長810公尺環境，預定2026年初竣工。圖／新竹市政府提供
新竹市公道五路三段路口改善，除退縮行人穿越線之外，還增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等。圖／新竹市政府提供
新竹市公道五路三段路口改善，除退縮行人穿越線之外，還增設行人庇護島及人行道，串聯行人徒步空間等。圖／新竹市政府提供

人行道 新竹 行人

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