受扶兒回饋苗栗家扶捐贈500雙球鞋 鼓勵少年逐夢

自幼接受苗栗家扶的扶助的惟仕國際同濟會長何明峰，長大後事業有成，他有感於當年苗栗家扶的幫助，邀集吾愛鄰國際同濟會、鞋美工業今天捐贈給苗栗家扶中心500雙球鞋，鼓勵少年能勇敢逐夢。

苗栗家扶中心表示，鞋美工業與惟仕國際同濟會、吾愛鄰國際同濟會致力於公益行動，去年也曾攜手捐贈球鞋給彰化家扶及雲林家扶，用實際行動支持兒少的成長與夢想。

惟仕國際同濟會長何明峰感念當時有9名手足，都是靠家扶捐贈的白米才有口飯吃，因此特邀同濟會會員一同捐贈回饋家扶，今天他與母親共同前往致贈球鞋。這份捐贈不僅幫助兒少穿上舒適輕便的運動鞋，還大幅減輕了家庭的經濟壓力。

苗栗家扶中心目前協助的案例中，詹先生一家五口在生活上面臨經濟壓力，尤其是大兒子小麒、二兒子小竣，雖然熱愛運動並投入棒球與田徑，但因家中拮据，他們只能穿著不適合運動的廉價鞋款。此次，社工也透過捐贈專案協助孩子穿上合腳優質運動鞋，讓兩兄弟能夠朝夢想前進。