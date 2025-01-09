司馬庫斯櫻花季2月8日起 16日通行證開放申請
新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落為知名賞櫻景點，每年吸引大量賞櫻人車潮擠爆部落，今年櫻花季總量管制期間自2月8日起實施，管制期間當日來回車輛汽車限定50台、機車100台，有預約住宿旅客則不在此限，通行證將於今年1月16日9點起開放申請。
司馬庫斯櫻花季今年總量管制期間自2月8日到3月9日實施，所有車輛只能憑通行證才能進司馬庫斯部落，沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業道路。
部落指出，管制路段為司馬庫斯產業道路，意即從竹60線39K起，即泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，期間內開車或騎車進入部落前需事先「申請通行證」，否則恕無法通行；每日車輛總量額滿後即停止開放申請。
此外， 夜間實施淨場，每晚8點至次日清晨6點，除申辦當日住宿、露營遊客及工作人員外，部落園區夜間一律清場。
若有登記部落的住宿，將會主動通行證，不需至此網站申請，再請民眾留意訂房組的電話或訊息，若有疑問可洽司馬庫斯訂房組專線03-5847-688。此外，通行證部分，將於今年1月16日9點起開放申請 https://smangus.org/permit_request.php （開放日當天才會啟用）。
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