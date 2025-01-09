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打造友善環境 銅鑼園區石虎生態廊道工程竣工

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
竹科管理局展長陳宗權（左三）今日主持銅鑼園區石虎生態廊道工程竣工，提供石虎族群彼此交流往來之通道，營造動物友善園區。圖／竹科管理局提供
竹科管理局展長陳宗權（左三）今日主持銅鑼園區石虎生態廊道工程竣工，提供石虎族群彼此交流往來之通道，營造動物友善園區。圖／竹科管理局提供

苗栗地區為石虎重要棲地，為能兼顧銅鑼科學園區發展與生態保育，竹科管理局依據新竹科學園區第四期擴建用地銅鑼科學園區開發計畫環境影響評估報告書，於銅鑼園區內建立石虎生態廊道，與園區周邊棲地串聯，提供石虎族群彼此交流往來之通道，營造動物友善園區。

竹科管理局局長陳宗權表示，藉由本次工程於銅鑼科學園區建立石虎生態廊道工程，於園區內公園用地或其他合適用地設置石虎生態連接通道，以地上、地面或地下通道等型式，串接園區內保安林地及公園用地，連接兩端棲地，配合退縮綠帶與複層植栽，並於周圍道路邊進行圍網措施，引導石虎至連接通道，並結合既有排水路，增設開口、掛網或爬升坡道等友善石虎設施。

為避免石虎因橫越馬路而發生被車輛撞擊輾壓等意外事故，規劃期間與石虎生態協會專家討論，於園區內設置石虎廊道，期利用箱涵、涵洞或其他構造物供石虎通行，設置友善石虎設施引導石虎使用生態廊道通行，達到石虎保育之效益，同時設置石虎出沒警示標語及標誌，提醒用路人減速行駛及聲音標線，警示石虎有車輛靠近，避免有影響石虎棲息及路殺情形發生，以打造石虎良好棲地環境。

展望現階段與未來，陳宗權表示，已有越來越多的廠商選擇進駐銅科，藉由今(9)日石虎生態廊道工程竣工典禮啟用，打造動物與人類共生共好的生態友善環境。

動物 石虎 科學

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