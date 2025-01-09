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湖口觀星夕照第二期啟用 畚箕窩溪步道有望成新景點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
步道沿著畚箕窩溪開闢，未來遊客可以直接從湖口老街，沿步道欣賞沿途茶園風光。圖／竹縣府提供
步道沿著畚箕窩溪開闢，未來遊客可以直接從湖口老街，沿步道欣賞沿途茶園風光。圖／竹縣府提供

湖口「觀星夕照」第二期工程今天完工啟用，新竹縣府為振興湖口觀光，在畚箕窩溪旁打造750公尺長水岸步道，與前年完工的第一期茶香步道串連，成為湖口老街到湖口後山的新步道景點，希望未來遊客到湖口遊玩，不僅有老街可逛，還能更深度體驗畚箕窩溪水岸及茶園觀光旅遊。

新竹縣府交旅處表示，「觀星夕照」是以湖口老街為起點，擴及周邊茶園的城鎮風貌及創生環境計畫，將湖口的大片茶園打造為後花園，希望認遊客能到湖口微旅行，體驗客家特色文化及地景，2022年第一期動工，去年再動工第二期。

「觀星夕照」第二期工程以畚箕窩溪步道為主軸，耗資6910萬元，歷經1年多施工，完成改善生態山林步道500公尺、開闢畚箕窩溪濱溪步道750公尺，並整理出洗衫坑、蓮花池及余家百年龍眼樹等景點提供遊客休憩。

新竹縣長楊文科表示，湖口近年蛻變成果是因為有大家的支持，縣府持續為湖口建設努力，經過環境工程改善美化7處後，讓風景更加漂亮，遊客可以從湖口老街、三元宮、金獅寺及第一期綠帶茶香步道，接著走到這次第二期「畚箕窩溪藍帶」，歡迎全國朋友來湖口走走、看見湖口的美。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，湖口觀星夕照環境景觀整備計畫因用地皆屬私人土地，過程與地主經過多次協調會勘及經歷過缺工缺料、颱風與地震影響，最後取得私地地主共識才完成，期望能透過步道串連及景觀再造，能夠帶動地方觀光效益。

步道沿著畚箕窩溪開闢，未來遊客可以直接從湖口老街，沿步道欣賞沿途茶園風光。圖／竹縣府提供
步道沿著畚箕窩溪開闢，未來遊客可以直接從湖口老街，沿步道欣賞沿途茶園風光。圖／竹縣府提供
畚箕窩溪步道是湖口觀星夕照第二期主要工程，與第一期的茶香步道共同組成湖口後花園步道路線。圖／竹縣府提供
畚箕窩溪步道是湖口觀星夕照第二期主要工程，與第一期的茶香步道共同組成湖口後花園步道路線。圖／竹縣府提供

新竹 景點 老街

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