影／36位書法家參與 明起苗栗一連三天現場揮毫贈春聯

迎春的喜氣愈來愈濃，苗栗縣政府新春揮毫兌換春聯活動將從明天起一連3天在縣府大廳及苗北藝文中心接續舉辦，維持往年結合公益愛心的模式，民眾要以發票兌換，挑選適合的春聯除舊佈新並迎接蛇年到來，現場揮毫兌春聯募集的發票將全數捐贈縣內社福機構。

縣府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫；縣長鍾東錦緬懷早年家家戶戶寫春聯、貼春聯的喜慶氛圍，並鼓勵年輕孩子練習書法培養「定性」，並使用繁體字展現中國字的美感。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，今年共有36位書法名家參與現場揮毫，10日及11日在縣府大廳共有4個場次，每場次都有6位名家現場揮毫，結合愛心公益，鄉親可用去年11-12月及今年1月的發票兌換，從七字對聯、創意對聯到堂號紙、吉祥話、單字紙，需提供5張到1張不等的發票。

另外，苗北藝文中心12日在演藝廳前大廳安排2場次，以加入或訂閱苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書等帳號、演唱會發票等多種方式索取。

宣傳會安排書法名家羅文澤、謝鴻卿現場揮毫，鍾東錦也寫下「福蛇迎春」吉祥話，象山幼兒園小朋友寫下小小的「春」字，體驗用毛筆寫書法，會場洋溢年節喜氣。今天同時邀青年文創者到會場設攤，為縣內年輕一代返鄉或在地創業提供行銷。

文觀局表示，活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，藉由寒冬送暖的形式傳遞溫暖與關懷，歡迎大家一同將發票轉化為愛心，散播愛的種子；相關資訊可至「貓裏藝文」FB粉絲專頁、苗栗文觀局網站、苗北藝文中心網站查詢。