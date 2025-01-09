快訊

宜蘭三星監獄外驚傳槍響！1人遭挾「臀部中彈」送醫急救 犯嫌逃逸中

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／36位書法家參與 明起苗栗一連三天現場揮毫贈春聯

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影

迎春的喜氣愈來愈濃，苗栗縣政府新春揮毫兌換春聯活動將從明天起一連3天在縣府大廳及苗北藝文中心接續舉辦，維持往年結合公益愛心的模式，民眾要以發票兌換，挑選適合的春聯除舊佈新並迎接蛇年到來，現場揮毫兌春聯募集的發票將全數捐贈縣內社福機構。

縣府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫；縣長鍾東錦緬懷早年家家戶戶寫春聯、貼春聯的喜慶氛圍，並鼓勵年輕孩子練習書法培養「定性」，並使用繁體字展現中國字的美感。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，今年共有36位書法名家參與現場揮毫，10日及11日在縣府大廳共有4個場次，每場次都有6位名家現場揮毫，結合愛心公益，鄉親可用去年11-12月及今年1月的發票兌換，從七字對聯、創意對聯到堂號紙、吉祥話、單字紙，需提供5張到1張不等的發票。

另外，苗北藝文中心12日在演藝廳前大廳安排2場次，以加入或訂閱苗北藝文中心官方LINE、Youtube、臉書等帳號、演唱會發票等多種方式索取。

宣傳會安排書法名家羅文澤、謝鴻卿現場揮毫，鍾東錦也寫下「福蛇迎春」吉祥話，象山幼兒園小朋友寫下小小的「春」字，體驗用毛筆寫書法，會場洋溢年節喜氣。今天同時邀青年文創者到會場設攤，為縣內年輕一代返鄉或在地創業提供行銷。

文觀局表示，活動募集的發票將全數捐贈給縣內社福機構，藉由寒冬送暖的形式傳遞溫暖與關懷，歡迎大家一同將發票轉化為愛心，散播愛的種子；相關資訊可至「貓裏藝文」FB粉絲專頁、苗栗文觀局網站、苗北藝文中心網站查詢。

苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦與幼兒園小朋友一同在現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦與幼兒園小朋友一同在現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「2025年新春揮毫活動」春聯兌換方式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「2025年新春揮毫活動」春聯兌換方式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府新春揮毫兌換春聯活動從明天起一連3天在縣府大廳及苗北藝文中心接續舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府新春揮毫兌換春聯活動從明天起一連3天在縣府大廳及苗北藝文中心接續舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「2025年新春揮毫活動」春聯兌換方式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「2025年新春揮毫活動」春聯兌換方式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午辦記者會，請來名家、幼兒園小朋友一同現場揮毫。記者胡蓬生／攝影

春聯 書法 苗栗縣

延伸閱讀

華山年菜率先捐15萬 苗栗縣長鍾東錦：讓社會暖流溫暖獨老的心

苗栗大湖河川區土地不只119筆 縣長鍾東錦承諾先暫緩登記

大千醫院喜迎2位元旦女寶寶 縣長鍾東錦到院祝賀

頭份全國客家日登場 鍾東錦：在家講客語天天是客家日

相關新聞

見證竹東歷史 竹縣文史叢書《照說橡棋林》增修版發表

新竹縣政府文化局民國89年出版文史叢書《照說橡棋林》，以竹東鄉親提供老照片編輯出版，成為記錄竹東常民生活文化的珍貴紀實。...

湖口觀星夕照第二期啟用 畚箕窩溪步道有望成新景點

湖口「觀星夕照」第二期工程今天完工啟用，新竹縣府為振興湖口觀光，在畚箕窩溪旁打造750公尺長水岸步道，與前年完工的第一期...

影／36位書法家參與 明起苗栗一連三天現場揮毫贈春聯

迎春的喜氣愈來愈濃，苗栗縣政府新春揮毫兌換春聯活動將從明天起一連3天在縣府大廳及苗北藝文中心接續舉辦，維持往年結合公益愛...

桃園試辦265A公車轉正 另規畫265B路線開發潛在客群

交通部公路局規畫往返桃園市區、鶯歌火車站的「5005」公車去年停駛，桃園市交通局試辦「265A」公車承接其路線，經1年時...

桃園馬祖新村開放文創招租 前2年還有租金補貼

桃園市政府今年辦理「馬祖新村眷村文創園區114年度第一次眷舍招租計畫」，提供業者展現創作及文創商品、服務場所，眷舍前2年...

竹市拖欠安置費 保母告急

新竹市議員林彥甫接獲陳情，負責緊急安置個案的10多名保母，去年11、12月的安置費和9、10月的額外照顧加給，到今年1月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。