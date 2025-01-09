桃園試辦265A公車轉正 另規畫265B路線開發潛在客群

交通部公路局規畫往返桃園市區、鶯歌火車站的「5005」公車去年停駛，桃園市交通局試辦「265A」公車承接其路線，經1年時間觀察，決定15日轉正為「265」公車繼續服務民眾，另因應台鐵鳳鳴臨時站啟用，每天上午8時、下午6時各有1班起訖站改鳳鳴站。

桃園市交通局指出，公路局「5005」公車去年1月15日停駛，對桃園、龜山等地搭乘台鐵通勤、通學的民眾影響甚深，市府因此推出「265A」無縫接軌，但「265A」屬試辦性質，3個月1期，難吸引業者投入太量資源維持運輸品質，對民眾長期需求也不利。

交通局局長張新福表示，「265A」目前每天12趟次，運量穩定成長，近3個月平均每班載客數達31人次，所以規畫15日轉正成「265」，除了維持目前的班次時刻表，另規畫上午8時20分、下午6時45分二個班次改為「265B」繞駛停靠鳳鳴火車站，觀察是否桃園到鳳鳴火車站的潛在客群。

交通局提醒，「265」公車為循環線，行駛方式為自桃園巨蛋發車至終點鶯歌火車站後折返，民眾可透過桃園市公車動態資訊系統網站（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次及動態資訊，以節省候車時間。