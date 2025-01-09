桃園馬祖新村開放文創招租 前2年還有租金補貼

桃園市政府今年辦理「馬祖新村眷村文創園區114年度第一次眷舍招租計畫」，提供業者展現創作及文創商品、服務場所，眷舍前2年收費每月每坪400元，第3年起每月每坪600元，坪數由14坪到34坪。

「馬祖新村眷村文創園區」自2016年起至今累計有24組業者進駐舊有眷舍空間，吸引了早午餐、咖啡館、客製旗袍、二手書買賣、手作紙藝、手作花藝、客製傢俱及工匠DIY、親子互動故事屋、眷村飲食、手作甜點、木作文創商品、天然手工冰棒、陶藝創作、寵物餐廳、梭織及渲染織品等優秀品牌，成功活化歷史建築，成為桃園市具指標性文創場域。

本次招租計畫將開放6間眷舍空間，前2年將提供進駐單位租金減免，第3年起恢復正常收租，且經每年年度營運考核通過單位，得獲得下年度進駐資格，本計畫也將不限制進駐年限，可進一步保障進駐業者權益。