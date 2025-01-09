竹市拖欠安置費 保母告急

新竹市議員林彥甫接獲陳情，負責緊急安置個案的10多名保母，去年11、12月的安置費和9、10月的額外照顧加給，到今年1月都還沒領到，直到他去反映，市府才火速撥款。市府社會處允諾改進安置費用的撥付作業方式，讓安置家庭保母無後顧之憂。

林彥甫說，前天早上接獲陳情，對方焦急反映薪資一直被拖延，2個多月沒領到錢，原本以為是哪間惡質公司，沒想到欠薪的竟然是新竹市政府。被欠薪的市府社會處委託照顧緊急安置個案的保母，去年11、12月的安置費和9、10月的額外照顧加給到了今年初都未領到。

林彥甫強調，陳情人本身是單親媽媽，隻身照顧自己的小孩和安置個案，快要付不出車貸房貸，只好找上他幫忙，他聽了覺得很誇張，趕緊打給社會處了解，結果錢還真的卡在主計處，尚未撥付。經反映後，前天才撥付款項，但也呼籲市府一定要給個交代。

新竹市社會處回應，居家托育人員（保母）協助市府提供緊急安置服務，是市府守護受保護兒少最堅實的後盾。市府會再改進安置費用的撥付作業方式，爾後每個月初進行請款作業時，將由專人送達財政、主計單位，並持續追蹤掌握入帳進度。