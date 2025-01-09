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竹南2路口新標線 挨批奪命設計

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗報導
苗栗縣竹南鎮龍山路三段接佳北二街路口改成左轉偏心車道，民眾反映標線畫設便宜行事。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮龍山路三段接佳北二街路口改成左轉偏心車道，民眾反映標線畫設便宜行事。圖／民眾提供

苗栗縣政府近日配合內政部盤點易肇事路口的改善計畫，9處路口剛完工，用路人發現竹南鎮龍山路三段與佳北二街路口標線畫設離譜，對向車道僅剩機車能通行，批評是「奪命設計」。縣府工務處會勘確認畫設有誤，將請廠商重畫標線。

竹南鎮龍山路三段與佳北二街路口近日設偏心左轉車道，但標線才剛完成，竹南鎮公所及竹南警分局電話幾乎被打爆抱怨不合理，有民眾在臉書社群發文批評，雙黃線只塗銷了一半，且「要改也沒必要把左轉道畫那麼寬」。縣議員葉忠倫說，路口改善未刨除舊標線，造成視覺雜亂難以判斷。

另，竹南鎮中正路、大營路口也被發現標線重畫後，造成原在路肩的機車停車格竟位在車道內，汽車直行恐撞上停放的機車。

縣府工務處指出，與竹南鎮公所現勘後，確認龍山路偏心左轉車道標線畫錯了，將3公尺設計畫到3.7公尺寬，已請廠商進場重畫，並在路肩轉角會畫禁停標線，號誌改設有左轉燈號或延遲秒數。中正路、大營路口路口的原路肩機車停車格將塗銷處理。

此外，苗栗縣立三義高中交通車長年在車流繁忙的台13線上、下車，險象環生，縣府規畫通學廊道直達校園，因路線慈濟基金會用地另有配置，縣府協調無功決定放棄，改在台13線路旁設置停車空間，農曆年後施工，預計3、4月完工，提升通學安全。

停車格 車道

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