藍營開新竹棒球場記者會 綠營酸:消費前朝、轉移高虹安官司

新竹市立棒球場改善工程因法院裁定保全證據停滯不前，國民黨立院黨團今舉行記者會提出4點訴求，包括追究前市長林智堅責任。民進黨新竹市議員楊玲宜、陳建名也回擊，為了政治惡鬥消費前朝，恐為了轉移明天新竹市長高虹安誣告案官司焦點。

國民黨立院黨團今要求監察院、廉政署、檢調單位立即啟動全面調查，針對新竹棒球場工程預算暴增、行政流程缺失，結構安全等具體交代，並徹查前新竹市政府相關失職人員，包括前市長林智堅等，同時要求檢調將調查進度、結果盡速公布，促請廠商盡速改善球場工程等。

民進黨新竹市議員楊玲宜對此批評，明天是高虹安與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）誣告案的二審準備庭，不意外又再度扯新竹市棒球場來轉移焦點，「高虹安一而再再而三的惡搞棒球場，才是最應該要負責的人」。

楊玲宜指出，棒球場能否重啟，主導權一直都在高虹安與竹市府手中，為了政治惡鬥消費前朝，自導自演所謂的新竹大秘寶，接著又不顧民生封起了地下停車場，以致營造廠一狀告上法院，目前等候公正第三方的鑒定報告。棒球場重啟遙遙無期，高虹安的愛將更深陷疑似圖利洩密之嫌。藍營再度為掩護高的官司淪為側翼打手，實為可悲可笑。

「正事不做天天政治盤算」，民進黨新竹市議員陳建名則說，2022年後掌握市政機器的人是高虹安，兩年多的時間沒辦法搞定棒球場，足已顯現其無能，選舉時喊出大聯盟等級的驗收，還高調聘來具有檢察官背景、信誓旦旦要挖大秘寶的前副市長也黯然離去，察覺市民及球迷不爽，急了就請出比執政黨更像執政黨的國民黨在立法院炒冷飯護航，真的讓人無奈。

陳建名強調，棒球場爭議至今，沒有查出任何前市府人員違法事證、沒有任何人被起訴。國民黨指稱檢調毫無偵辦動作，行為跟民眾黨前主席柯文哲嗆聲檢察官如出一轍。好像只要懂得喊聲「司法迫害」刷流量，就可以扭轉乾坤，黑白不分。