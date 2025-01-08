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竹縣北埔油笐火活動2/8登場 盼展現客家文化魅力

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣北埔鄉將在2月8日及2月9日舉辦「正月十五油笐火」活動，北埔鄉長莊明增指出，活動包含「遶山花」的輕旅行、還可持油笐火夜遊，融入傳統與創新，盼展現客家文化魅力

北埔鄉公所今天舉辦記者會宣傳「正月十五油笐火」活動，莊明增也在現場點燃油笐火揭開序幕，他說，邀請民眾到北埔鄉，共同感受客庄文化魅力。

莊明增表示，在2月8日下午各村有「遶山花」的輕旅行活動，民眾可以導覽方式探索自然風光；當天晚間可持油笐火夜遊，一同點亮秀夜晚。

他說，2月9日在北埔慈天宮廟坪舉辦米食市集，邀請在地社區提供多樣特色米食料理，滿足遊客味蕾。

莊明增表示，為方便遊客交通，北埔鄉公所提供免費接駁專車，接駁時間為2月8日下午1時至晚上9時，遊客可於接駁時間至竹東火車站前搭乘專車至北埔老街活動現場。

他指出，北埔傳統的油笐火活動起源，相傳日治時代日本人憂心北埔人會影響統治，因此在慈天宮後方開闢道路，想斬斷北埔的龍脈。

莊明增說，後來北埔鄉民為接回龍脈，每年元宵節晚上自發性地走上秀巒山以油笐火排列成火龍，藉以接續北埔龍脈。這項習俗逐漸流傳下來，成為北埔特有的客家文化習俗活動，也串起北埔人的共同記憶。

北埔 客家文化 魅力

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