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犯保協會成立新竹關懷據點 供心理諮商等服務

中央社／ 新竹市8日電

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會今天在新竹市成立司法保護據點，未來將提供犯罪被害人及其家屬心理諮商和支持服務，引進社會資源協助受害者安心重建生活。

位在新竹市建興街的「司法保護據點-新竹北區保護據點」今天揭牌，犯保新竹分會提供新聞稿表示，未來將結合心理輔導、法律諮詢及職業培訓等課程，協助被害人克服困境、融入社會。

犯保總會董事長張斗輝致詞表示，新竹分會設立北區保護據點，將提供犯罪被害人及其家屬心理諮商和支持服務，並引進社會資源，打造溫馨、柔性的司法保護空間，協助受害者安心重建生活。

犯保新竹分會主委陳進興表示，當犯罪被害事件發生後，被害人或其家屬感到無助、徬徨、恐懼等，設立「區域保護據點」能導入各種社會資源，提供更完整的關懷資源與力量。

據點成立原因，陳進興說，他多年前與日本福山東扶輪社建立合作關係，分享台灣在犯罪被害人保護上的努力，獲得高度肯定及經費支持成立據點，是別具意義的跨國合作模式。

新竹地方檢察署檢察長張云綺說，此次成立的據點為新竹地檢署的法醫室舊址，盼活化舊廳舍打造溫馨的司法保護據點，讓更多人看見台灣對犯罪被害人權益的重視。

司法 新竹 被害人

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