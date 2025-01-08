華山年菜率先捐15萬 苗栗縣長鍾東錦：讓社會暖流溫暖獨老的心

華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，今年春節推出「金蛇獻瑞 福星照耀」年菜，苗栗縣政府今天宣布加碼補助到15萬元，縣長鍾東錦呼籲大眾支持，讓社會暖流溫暖獨居老人的心。

苗栗縣老年人口10萬4168人，占19.55％，列冊人1197名，縣府委託雙福社會福利慈善事業基金會、孝親關懷協會，並結合華山基金會，提供關懷訪視、電話問安、生活協助、就醫協助、輔介長期照顧等服務。

華山基金會「愛老人 愛團圓」公益行動，苗栗區年節助老資源仍缺7成，「金蛇獻瑞 福星照耀吉祥來」年菜，今天安排鍾東錦等人擔任祈福大使，並代表捐出15萬元補助，拋磚引玉呼籲大眾響應認購「金蛇獻瑞 福星照耀」年菜，1份1000元，華山基金會將會送到獨居老人的家，洽詢電話037-373627。