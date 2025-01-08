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桃園這2社企贈千五斤白米5百桶油 大溪弱勢寒冬添暖意

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油，提前祝賀農曆春節。記者曾增勳／攝影
大溪區公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油，提前祝賀農曆春節。記者曾增勳／攝影

農曆春節將至，桃園市大溪區公所今天辦理寒冬送暖活動關懷弱勢家庭，集合桃園市福德正神聯誼會、合信清潔公司捐贈1500斤白米及500桶食用油，提前發放500多戶低收弱勢家庭過年，區長徐景揚說，透過這項善舉拋磚引玉，喚起更多社會團體及企業回饋社會做公益。

大溪區公所延續升格前大溪鎮公所在歲末舉辦寒冬送暖關懷弱勢行動，今年由桃園市福德正神聯誼會、合信清潔公司共同捐贈白米1500斤及食用油500桶，區公所也贊助商品卡，今天一併發放大溪轄區500多戶低收弱勢家庭代表領取過節，徐景揚和市議員李柏坊等人也提前向弱勢家庭代表提前祝賀春節和表達社會關懷。

徐景揚表示，大溪延續1、20年的寒冬送關懷弱勢家庭，今年感謝2個單位慷慨捐助，讓低收入弱勢家庭感受社會溫暖，透過發放白米、食用油和商品卡善舉拋磚引玉，希望社會團體和企業共襄盛舉，一起幫助低收入清寒弱勢家庭溫馨過年。

此外，大溪區公所預定本月16日及17日兩天上午，在區公所1樓民眾休息區舉辦贈送春聯活動，由在地書法家現場揮毫書寫春聯贈送，徐景揚歡迎市民當天前往領取春聯，提前感受春節新年氛圍。

大溪區公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油，區長徐景揚（右三）及市議員李柏坊（左二）等人提前賀節。記者曾增勳／攝影
大溪區公所寒冬送暖關懷弱勢送白米食用油，區長徐景揚（右三）及市議員李柏坊（左二）等人提前賀節。記者曾增勳／攝影

弱勢家庭 春聯 桃園

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