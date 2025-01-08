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春節送到心坎又助人 29家庇護工場推6款新春禮盒

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄內各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，邀請各機構、企業及民眾採購賀年送禮。圖／勞發署桃竹苗分署提供
農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄內各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，邀請各機構、企業及民眾採購賀年送禮。圖／勞發署桃竹苗分署提供

農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄內各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，邀請各機構、企業及民眾採購賀年送禮時，可選購庇護工場推出的春節好禮，成為他們持續前進成長的動力。

財團法人桃園市私立路得啟智學園附設「陪你走一段路生活坊」特別推出6款新春禮盒，茗茶、好米、堅果、蔬果脆片、海苔杏仁片及瓜子的多元組合，民眾可依個人喜好與需求選擇。

另外義美食品股份有限公司所屬庇護商店及門市也推出了珍饌鮑參貝佛跳牆、人蔘干貝雞湯、御禮東坡肉、團圓米糕、國宴八寶芋泥等多樣年菜，民眾依需求自行搭配想要的年菜組合，及春節必備牛軋糖、果仁軟糖、粩類、發粿、甜粿等甜點，讓新年的餐桌上有更多的選擇，在春節期間，讓生活更加甜蜜蜜，歡迎有興趣的民眾至各庇護工場網站選購。

桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗轄區29家庇護工場提供身心障礙者343個就業機會，鼓勵民眾可以多多購買轄內「庇護工場」的商品，不僅送禮自用兩相宜，還可幫助他們永續經營，創造更多穩定的就業機會。

桃竹苗分署轄內庇護工場產品另還有地方農特產、烘焙糕點、咖啡茶飲、素食即食包、手工美食、生活清潔用品等，都是用心製作的良品，希望大家以實際購買行動支持，後續如有採購需求，可逕洽各庇護工場，更多桃竹苗區庇護工場相關資訊請洽桃竹苗分署官網最新消息。

農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄內各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，邀請各機構、企業及民眾採購賀年送禮。圖／勞發署桃竹苗分署提供
農曆春節將近，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署轄內各庇護工場，因應年節紛紛推出特色春節禮盒及年節組合，邀請各機構、企業及民眾採購賀年送禮。圖／勞發署桃竹苗分署提供

庇護工場 春節 禮盒

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