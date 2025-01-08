五月天桃園演唱會26分鐘完成疏運 比2019年加快4成

五月天演唱會和桃園跨年晚會日前圓滿結束，機場捷運單日運量達19萬5600人次，創下單日總運量歷史新高，桃園市長張善政今在市政會議表示，對比2019年五月天演唱會平均要44分鐘才疏運完畢，這次每場只要26分鐘，僅過去6成時間，尤其跨年當晚疏運近20萬人次創歷史新高，也是36分鐘就疏運完畢，大讚相關單位規畫得當，接下來燈會將以最嚴謹態度準備。

張善政表示，五月天此次在桃園舉辦6場演唱會，吸引許多民眾觀賞，經統計五月天舉辦演唱會的6天期間，桃捷共加開35班列車，額外疏運約14.2萬人次的旅客，在人潮最高峰的跨年當天，甚至同時有五月天演唱會和桃園跨年晚會，機場捷運單日運量達到19萬5600人次，創下單日總運量的歷史新高。

張善政說，對比2019年五月天在青埔辦演唱會，平均每場疏運完畢要44分鐘，去年底每場演唱會都能在26分鐘內圓滿完成疏運，僅過去60％的疏運時間，非常不容易。

「我們做到了。」張善政表示，演唱會跟跨年民眾順利疏運沒有捷徑，只有用心、多花腦筋，桃捷透過縝密的數據分析，估算「演唱會結束步行至車站的時間」與「演唱會結束的旅客高峰」等重要數據，預先優化列車調度模式，精準在關鍵時間加密班距，達到最高效益。

張善政感謝桃捷公司事前計算安排，也謝謝交通局協調台鐵高鐵加開班次、費心規畫停車場，警察局動員很多警力疏導交通讓人潮疏運順利，觀旅局也很努力舉辦跨年，跨局處事先規畫得當，讓活動和疏運都很順利，接下來還有2025台灣燈會在桃園的挑戰，期待相關單位繼續努力。