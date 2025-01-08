竹市稅務局邀名師揮毫賀新春 1月10日免費領客製化春聯
新竹市稅務局將於10日上午在稅務局1樓大廳舉辦「2025蛇來運轉送春聯活動」，現場將邀請張雙土、張美卿、顧瑞玲等12位書法名家揮毫，為市民朋友免費書寫充滿祝福的春聯，還有捐發票送好禮活動。
新竹市代理市長邱臣遠表示，即日起在3區公所、稅務局及市府服務中心開始發放蛇年開運三件組，包括「幸福安康」春聯、金蛇年紅包和開運福袋，1月27日小年夜開始也有走春祈福發開運福袋行程，若想要客製化的春聯、紅包袋，請把握機會在1月10日到稅務局參加名師揮毫活動。
邱臣遠指出，市府今年新春期間在舊城區舉辦「新春市集」，周邊有東門城、護城河、城隍廟等景點，歡迎大家新春期間到竹市來走春，消費時別忘記示出手機載具給店員「嗶一下」，發票存雲端，方便又環保，還有雙重中獎的機會。
新竹市稅務局表示，除贈送春聯外，活動當天上午10時至12時，民眾可利用載具（含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等）捐贈未開獎的雲端發票6張至20張，或紙本發票12張兌換好禮。成功申請手機條碼並下載財政部統一發票兌獎APP者，贈送精美贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票全數捐給竹市社會福利機構。
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