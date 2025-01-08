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苗栗議員陳光軒稱問政獲買凶情資 申請隨扈保護

中央社／ 苗栗縣8日電

民進黨苗栗縣議員陳光軒近日身邊有員警隨扈貼身保護，他今天指出，去年起關注非法傾倒廢棄物等案件，屢遭不明人士騷擾、恐嚇，近期甚至接獲買凶情資，因此主動提出申請。

陳光軒今天參加華山基金會苗栗區舉辦年終公益活動，身邊除了助理隨行，還多了1名便衣員警荷槍貼身保護，隨時觀察四周動態。

他表示，苗栗縣近年濫倒廢土、廢棄物案頻傳，無論是否自身轄區，只要接獲民眾檢舉非法傾倒廢棄物及違法開發案件，都會親自前往蒐集相關證據。

陳光軒指出，自去年開始，不時會遭受騷擾、電話恐嚇，甚至有不明人士跟蹤他的車輛，苗栗縣警察局曾經詢問是否要申請隨扈，當時他不想麻煩大家。

他表示，直到近期收到情資顯示「有些人蠢蠢欲動」有不理性的人士想要對他不利，甚至傳出要買凶傷人，讓他感受威脅情況越來越嚴重，幾經思考後，決定向苗栗縣警察局提出申請隨扈保護。

陳光軒說，考量員警勤務辛苦，近期他會避免太多、太複雜的行程，避免造成大家困擾。

他指出，十幾年前選擇回到苗栗，從對抗大埔事件、華隆案到2年前的坤輿案，面臨到多少次的威脅及危險，一直抱著「進了廚房，就不怕髒不怕熱」的決心，自己「還有呼吸，還有活著的動力，絕對會奮戰到底」。

廢棄物 苗栗縣 隨扈

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