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新竹棒球場改善停滯 市府籲法院盡速解除包商保全證據

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市立棒球場改善工程因法院裁定「保全證據」停滯不前，市府也重申，等待法院解除承包商保全證據後會立即進場移除覆土，希望請法院能盡速審理。圖／新竹政府提供
新竹市立棒球場改善工程因法院裁定「保全證據」停滯不前，市府也重申，等待法院解除承包商保全證據後會立即進場移除覆土，希望請法院能盡速審理。圖／新竹政府提供

新竹市立棒球場改善工程因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團今天舉行記者會，提出4點訴求。市府也重申，等待法院解除承包商保全證據後會立即進場移除覆土，希望請法院能盡速審理，讓新竹棒球場重啟進度能向前邁進。

國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、立委鄭正鈐偕同國民黨新竹市議會黨團總召集人陳慶齡、市議會棒球場調查小組召集人吳旭豐等人舉行記者會，並於會中提出4點訴求，首先要求監察院、廉政署、檢調單位立即繼續啟動全面調查，針對工程預算暴增、行政流程缺失，結構安全等等做出具體交代。

第二則要求徹查前新竹市政府相關失職人員，包括前市長林智堅等多名官員，要立即追究其決策失當的責任。第三則要求檢調將調查進度、結果盡速公開公布，讓全民可以檢視整個案子調查進度和結果。第四為促請廠商盡速改善球場工程，提供完整合規的結構計算書，進場改善。

對此新竹市政府表示，符合法規、結構安全、盡速重啟，是市府對新竹棒球場改善重啟的一貫原則。有關棒球場進度，目前仍在等待法院解除承包商證據保全，若解除後市府會立即進場移除覆土，就安全性問題先行降載。

另外，市府已經同步進行球場改善工程細設審查及後續發包作業，因此請法院能盡速審理，讓新竹棒球場重啟進度能向前邁進。

新竹市政府強調，市府相當重視球迷的心聲，呼籲統包商，不要再使用法律工具拖延新竹棒球場改善重啟的進度，配合市府作業，一起攜手改善新竹棒球場，市府亦將持續積極推進新竹棒球場改善重啟進度，還給新竹市民一個安全、舒適的棒球場。

保全 國民黨 新竹市立棒球場

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