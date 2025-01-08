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機車停車格竟在車道內 民眾怒批苗栗道路工程 「這線怎麼畫的」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口改成左轉偏心車道後，造成龍山路西向車道縮減嚴重，停在左轉道等左轉車輛的駕駛人，也憂心對向會有車衝過來。圖／民眾提供
民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口改成左轉偏心車道後，造成龍山路西向車道縮減嚴重，停在左轉道等左轉車輛的駕駛人，也憂心對向會有車衝過來。圖／民眾提供

苗栗縣政府近日配合內政部盤點易肇事路口的改善計畫，相關工程剛完工，造成用路人還不太習慣抱怨連連，尤其竹南鎮龍山路三段與佳北二街路口更被酸「扯到爆」、「灑幣工程」；縣府工務處表示，昨午經現勘確認缺失後，今天就會請廠商進場重畫標線並設置配套措施。

有關龍山路三段與佳北二街路口的改善，主要是將龍山路中央雙黃標線塗掉，改設偏心左轉車道，但剛完成竹南鎮公所及竹南警分局電話幾乎被打爆，民怨沸騰，紛紛質疑不合理、很危險，沒有配套措施反成為更易肇事路口。

在地民眾在臉書社群發文「到底是哪個天才把龍山路三段跟佳北二街路口改成三線道，雙黃線還只塗了一半，要改也沒必要把左轉道畫那麼寬」立刻引發熱議，網友紛紛留言「對向剩機車寬，厲害了」、「線畫成這樣，舊線也不磨掉，只是用覆蓋，便宜行事」、「都搞不清楚他的畫線是怎麼樣，車道是哪一個，真的觀感很差」。

也有民眾說，每天上班的路，變超白痴設計，早上上班還一度塞車，晚上下班差點撞車，超無言！早上停左轉道等左轉，一直盯著對向，怕有車衝過來；這奪命的設計，出事以後該找誰負責！

縣議員葉忠倫表示，左轉專用道是以使車流順暢設置，會讓人感覺混亂是因為舊標線沒有刨除，造成視覺雜亂難以判斷，而違規車輛的停放也造成本該有的車道寬度被縮減，導致車流受阻，已分別向負責單位反應，會盡快處理舊標線以及加強違規停車的巡查。

另外，中正路、大盤路口也因原路肩有設畫機車停車格，標線重畫後造成機車停車格竟位在車道內。民眾也認為汽車直走會撞到路邊停車的摩托車，不然就要跨越雙黃線逆向撞對向車。

縣府工務處指出，此項改善工程包括頭份、竹南、苗栗市共有9處路口，針對竹南這兩處有民怨路口，昨午與竹南公所現勘後，確認龍山路偏心左轉車道標線畫錯了，將3米設計畫到3.7米寬，會請廠商今天進場重畫，同時路肩轉角會畫禁停標線，號誌則改設有左轉燈號或延遲秒數。中正路、大盤路口路口的原路肩機車停車格則會以塗銷處理。

民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口改成左轉偏心車道，線畫成這樣，舊線也不磨掉，只是用覆蓋，便宜行事。圖／民眾提供
民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口改成左轉偏心車道，線畫成這樣，舊線也不磨掉，只是用覆蓋，便宜行事。圖／民眾提供
竹南中正路、大盤路口也因標線重畫，造成機車停車格竟位在車道內，形成交通潛在危機。圖／民眾提供
竹南中正路、大盤路口也因標線重畫，造成機車停車格竟位在車道內，形成交通潛在危機。圖／民眾提供
民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口沒必要改成三線道，雙黃線還只塗了一半，要改也沒必要把左轉道畫那麼寬。圖／民眾提供
民眾質疑龍山路三段在佳北二街路口沒必要改成三線道，雙黃線還只塗了一半，要改也沒必要把左轉道畫那麼寬。圖／民眾提供

停車格 車道

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