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竹縣茶花節結合西洋婚紗走秀 周末文化局創意開幕

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣茶花季盛典即將於1月11日和12日在縣府文化局文化廣場舉行。圖／縣府提供
新竹縣茶花季盛典即將於1月11日和12日在縣府文化局文化廣場舉行。圖／縣府提供

新竹縣茶花季盛典即將於1月11日和12日在縣府文化局文化廣場舉行，這次活動首次與婚紗業者合作，將茶花彩繪禮服走秀融入茶花節，開創西洋茶花季的新風貌。活動期間，將展出新竹縣茶花園藝研究學會近60盆茶花，並持續至1月19日，還有茶花畫作特展、攝影、纏花及香氛等多元展覽，讓民眾更深入了解縣花「茶花」的美麗。

縣府農業處表示，為了讓民眾在茶花最盛開的時期享受視覺盛宴，特別安排了茶花季開幕活動及藝術盆景評鑑。新竹縣的茶花展已成為一大亮點，吸引了眾多民眾的期待。今年的活動將以西洋風格展現，邀請棠欣婚禮顧問公司合作，透過茶花彩繪禮服走秀，將茶花藝術與婚紗時尚結合，帶來獨特的視覺體驗。

此外，開幕活動中還將展出由林玉枝老師手作的六件迷你茶花創作禮服，並設有人體茶花彩繪、禮服體驗、彩繪擴香石創作等手作活動，參加者可獲贈茶花苗，讓大家能將茶花的浪漫與香氛帶回家。

特別邀請蕭如松藝術園區的松風學堂繪畫班，首次以山茶花為主題展出24件作品，指導老師為藝術總監黃孟玲。這些作品運用壓克力顏料及複合媒材，展現出瀟灑俐落的風格及優雅細緻的水彩特質。展覽將持續至1月19日，之後會移至竹北新瓦屋匯客巿展出至元宵節，歡迎喜愛繪畫的朋友參觀。

新竹縣茶花園藝研究學會也整理了新埔、新豐、竹北等20處私人茶花園區的資訊，提供民眾參觀和購買茶花盆栽的機會，讓大家能夠親自體驗茶花的美麗。相關活動及私人茶花園開放資訊可透過《新竹縣茶花園藝研究學會》及新竹縣政府農業處的FB查詢。

這次活動首次與婚紗業者合作，將茶花彩繪禮服走秀融入茶花節。圖／縣府提供
這次活動首次與婚紗業者合作，將茶花彩繪禮服走秀融入茶花節。圖／縣府提供

園藝 彩繪 新竹

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