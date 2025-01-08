桃園343家長照機構春節不打烊 想喘息服務須於17日前申請

桃園市衛生局表示，因應農曆春節連續假日，1月25日至2月2日（農曆年初五）長照1966專線採預約，身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上失能原住民族及65歲以上長者上述時間有需求者，請於17日前撥打1966專人提供安排。

衛生局表示，桃園市有343家長照單位春節連假持續提供居家、日間照顧與家庭托顧、交通接送、喘息及餐飲等服務，家中已有使用長照服務者，請提前先向服務單位（A個案管理師）申請，以利安排人力。此外，聘有外籍看護工的家庭，如外籍看護工因春節休假無法協助照顧，也可以申請喘息服務。

衛生局呼籲，春節是親友團聚的時刻，也是照顧者負擔加重的時刻，希望市民能善用政府提供的長照服務資源。長照2.0可以有效減輕照顧負擔，讓照顧者與被照顧者都能享受溫馨的團圓時刻詳細資訊請上衛生局官網長期照護網查詢。